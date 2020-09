Ifølge DI kan private aflaste det offentlige testsystem effektivt. Regionerne peger på bedre prioritering.

Mens Dansk Industri vil have private testcentre på banen for at komme ventetiden på coronatest og svar til livs, så mener Danske Regioner, at man lige skal holde hesten.

Ifølge Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn og formand for Region Midtjylland, er der ikke noget hurtigt trylleslag, når det gælder tilstrækkeligt mange test af en ordentlig kvalitet.

- Vi er ikke fremmede overfor samarbejde med private. Men det er afgørende, at kvaliteten er i orden. Vi gør alt, hvad vi kan lige nu for at øge kapaciteten så hurtigt som muligt, siger han til Ritzau.

- Målet er, at vi i uge 42 kan komme op på 50.000 test samlet set. Nu er den på 30.000 og nogle dage flere. De 50.000 vil være i overensstemmelse med målet om 80 procent, medmindre efterspørgslen bare stiger, siger Kühnau.

Ved den seneste forhandling om genåbning af Danmark satte regeringen og Folketinget et mål om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Künau peger på vigtigheden af, at der hele tiden prioriteres.

- Hvis man ikke er syg eller har været i kontakt med nogen, der er det, men bare lader sig teste for en sikkerheds skyld en gang om ugen, så bør man nok overveje, om det er relevant. For så er der ingen ende på, hvor mange test vi kan lave, siger han.

Martina Jürs er formand for Danske Bioanalytikere, hvis medlemmer er travlt beskæftigede med at behandle de mange coronatest.

Hun er enig i, at det lige nu er klogt at se tiden lidt an.

- Vi får snart hjælp af et nyt testcenter i Midtjylland. Så lad os lige se, hvordan det går med det og også med brugen af andre laboratorier indenfor det offentlige.

- Lige nu bliver rigtigt mange testet bare for en sikkerheds skyld. Det kan ikke være rigtigt at bruge kapaciteten i forhold til fester og fodboldstævner. Vi kommer langt, hvis vi i stedet tester dem, der har et reelt behov, siger Martina Jürs.

/ritzau/