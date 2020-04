Kapaciteten til at teste for coronavirus bliver ikke fuldt udnyttet, lyder det fra Danske Regioners formand.

Borgere med milde symptomer på coronavirus skal ikke tøve med at gå til lægen og bede om en henvisning til en test.

Det er budskabet fra regionernes formand, Stephanie Lose (V).

- Vi har kapacitet til at teste flere. Hvis man er en af dem, der har milde symptomer, så tag fat på lægen - eller vagtlægen, hvis det er i weekenden.

- For vi vil gerne teste flere, siger hun.

Regionerne har været oppe på at teste 6727 personer i døgnet. Men de seneste dage har antallet af test været for nedadgående.

Torsdag blev der eksempelvis testet 3500 personer på de regionale testenheder.

Det får regionernes formand til at opfordre både borgere og læger, der visiterer til test, til at komme ud af starthullerne:

- Jeg tror godt, at der kan være lidt flere derude, som vi inden for de gældende retningslinjer kan teste.

- Derfor siger vi til borgerne, at de ikke skal tøve med at henvende sig.

- Og hvis der skulle være nogle læger derude, som holder sig lidt tilbage, fordi de måske er bekymret for, om vi nu har kapacitet til det, så vil vi gerne sige:

- I må gerne henvise. Vi vil gerne teste flere, siger Stephanie Lose.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har tidligere udtalt til P1, at han gerne ser, at antallet af daglige test når op på 10.000 som i Norge.

Og centerchef Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen har nævnt et mål på 15.000 daglige test.

Hvis vi skal derop, vil det ifølge Stephanie Lose kræve ændrede retningslinjer, så man eksempelvis også tester personer uden symptomer.

- Jeg vil helst ikke sætte tal på vores kapacitet. For den er meget dynamisk, i takt med at vi får forsyninger eller ikke får forsyninger af testudstyr.

- Men jeg tror, at det er realistisk, at vi kan nå op på at teste måske 10.000-15.000 personer om dagen, hvis retningslinjerne ændres - måske ad nogle omgange, siger Stephanie Lose.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man er på vej med ændrede retningslinjer, som blandt andet omfatter målgrupper for test, i næste uge.

Det sker, i kølvandet på at politikerne på Christiansborg har besluttet, at der skal laves en samlet strategi for at teste for coronavirus.

Strategien skal blandt andet indeholde test af frontpersonale som læger og sygeplejersker samt pårørende og sårbare grupper.

Desuden skal der testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen i coronaudbruddet kan følges.

Der har tidligere været kritik af sundhedsmyndighederne for ikke at prioritere test højt nok i kampen for at tøjle virusset.

