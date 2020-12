Region Hovedstaden og Region Sjælland har med nye aftaler sikret økonomiske bonusser til personale, der er en del af det nødvendige coronaberedskab.

Foruden sygeplejerskerne kunne Region Hovedstaden melde ud lillejuleaften, at regionen havde sikret sig aftaler med fagforbund, der giver social- og sundhedspersonale samt bioanalytikere ekstra honorering for at hjælpe mod corona.

Og et par dage senere kunne Region Sjælland også melde ud, at lignende aftale gælder for sygeplejerskerne og sosu-assistenterne i regionen.

Foto: Henning Bagger

»Sygeplejerskerne og Sosu'erne yder en ekstraordinær indsats på de coronaafsnit, som vi jo desværre er nødt til at oprette i denne situation. Aftalen sikrer ekstra fleksibilitet og mulighed for at uddanne det personale, vi har brug for, så jeg er rigtig glad for aftalerne,« siger regionsdirektør Per Bennetsen i Region Sjælland til TV2 ØST.

Aftalerne betyder hovedsageligt, at personale, der normalt ikke beskæftiger sig med corona, men flytter til afdelinger, hvor der varetages pleje og behandling af covid-19, får 3.000 ekstra i løn.

På et år løber det op i 36.000 kroner.

Personalet tildeles også 1.500 kroner ekstra, når de officielt bliver en del af beredskabet og får en ny vagtplan.

En sygeplejerske trøster en patient med covid-19, der er kommet til bevidsthed på Herlev Hospitals Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling i Region Hovedstaden i starten af maj 2020. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I en pressemeddelelse udsendt af Region Hovedstaden lyder det, at aftalen også 'tilgodeser sygeplejersker og social- og sundhedspersonale, der allerede arbejder på covid-afsnit og har en vigtig opgave med at oplære og supervisere de kolleger, der skal hjælpe på covid-afsnittene'.

»Vi står i en helt ekstraordinær situation. Regionens hospitaler er nødt til med kort frist at omlægge aktivitet for at kunne behandle de mange patienter, vi modtager lige nu,« siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

»Derfor er jeg meget glad for, at vi er blevet enige med de faglige organisationer om, hvordan medarbejderne skal honoreres for deres store arbejde i beredskabet.«

Derudover er der også indgået aftaler om højere timeløn ved frivilligt ekstraarbejde for andre faggrupper, der hjælper i bekæmpelsen af covid-19.

Ifølge TV2 Lorry forsøger Danske Regioner at få en tilsvarende aftale med alle regioner – indtil videre uden held.

Ikke desto mindre er det lykkedes for Region Hovedstaden og Region Sjælland.

De forskellige aftalerne er blandt andet indgået med fagforbundene DSR, HK, FOA, FAS og DBIO.