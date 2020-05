Livzon har leveret antistoftest til Danmark, men de må retur på grund af store afvigelser i følsomhed.

Regionerne har bedt den kinesiske leverandør Livzon erstatte en sending antistoftest, oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Forskere er i gang med at kvalitetssikre nye leverancer af antistoftest fra Livzon.

Den første leverance på 100.000 antistoftest viste en følsomhed på 82 procent.

Leverance nummer to har vist en følsomhed på 69 procent. Dermed er der for stor afvigelse i følsomheden. Derfor skal testene nu returneres.

- Følsomheden dækker over, at hvis du ved, at en person har antistoffer, så ser man det kun i 69 procent af tilfældene. Det betyder, at den ikke er følsom nok til at fange dem, der har antistoffer.

- Det er der ikke nogle test, der er 100 procent. Det ved vi godt. Vi kunne godt leve med en følsomhed på 78 procent, men vi kan ikke have, at den er så langt nede, siger Svend Hartling, der er koncerndirektør i Region Hovedstaden.

De resterende fem leverancer er i gang med at blive kvalitetssikret af et nationalt panel af forskere.

Tøjgiganten Bestseller donerede i april de 100.000 testsæt fra det kinesiske firma Livzon til Region Hovedstaden.

Da 12 forskere havde kvalitetssikret dem og konkluderet, at de var brugbare, blev det i Danske Regioner og Region Hovedstaden i fællesskab besluttet at lægge en større ordre på yderligere 1,4 millioner testsæt hos Livzon.

De mange test er bestilt til forskning i immunitet og afdækning af udbredelsen af antistoffer mod Covid-19 blandt bloddonorer og sundhedspersonale.

I øjeblikket bliver personale i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland testet med test fra den anden leverance.

Antistoftesten har primært værdi som overvågning af en større gruppe, fremgår det af pressemeddelelsen.

For den enkelte testede person giver det et fingerpeg om, hvorvidt vedkommende har dannet antistoffer eller ej.

Regionerne har besluttet, at studiet af bloddonorer venter på de næste leverancer af antistoftest.

Dermed kan man sikre, at følsomheden er den samme som ved første leverance, så der ikke skabes usikkerhed om forskningen i smittetrykket blandt bloddonorer.

/ritzau/