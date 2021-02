Private virksomheder skal hjælpe med at vaccinere, for mange skal vaccineres på kort tid, siger regionerne.

Planen om at vaccinere de voksne danskere inden den 4. juli kan komme under så meget pres, at regionerne vil bede private virksomheder om at byde på opgaven med at udføre vaccinationer.

Det skriver Jyllands-Posten.

På vegne af alle regionerne arbejder Region Midtjylland på at sende en rammeaftale i offentligt udbud allerede i næste uge. Målet er at kunne få en kontrakt med en leverandør på plads medio marts.

- Hvis vi skal være færdige med at vaccinere alle til sommer, hvilket stadig er myndighedernes udmelding, så kan man regne ud, at vi skal kunne vaccinere meget store antal på et eller andet tidspunkt, og det vil vi gerne være bedst muligt forberedt på, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Sundhedsmyndighederne har fastsat et mål om at kunne vaccinere 100.000 borgere om dagen.

Men Stephanie Lose understreger, at Danmark, efter at have oplevet forsinkelser i vaccineleverancerne, senere kan komme i en situation, hvor landet modtager meget store leverancer, som kræver endnu større kapacitet.

Hun føler sig tryg ved, at regionerne vil komme i mål med opgaven.

Initiativet bliver hilst velkommen af politiske partier på begge sider af den politiske midte. Herunder også partier, der normalt ikke er fortalere for udlicitering.

- Det er en akut opgave, der skal løses på meget kort tid, og derfor kan man ikke forvente, at der er kapacitet nok i det offentlige. I det omfang det handler om at kunne vaccinere flest muligt hurtigst muligt, har jeg ingen problemer med det, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Falck oplyser, at virksomheden vil se på udbuddet "med stor interesse". SOS International kan endnu ikke svare på, om det vil byde på opgaven.

Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kalder udbuddet "en glimrende idé".

- Det er jo måden at løse manglende kapacitet i den offentlige sektor, og det er noget, vi har betydelig erfaring med, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/