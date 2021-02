Vi skal huske at udnytte kapaciteten af ledige pcr-test, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

Der er masser ledige testtider på pcr-testen, den der tester i halsen. Og det er en kapacitet, som danskerne bør udnytte noget mere, lyder det fra Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

- At få en test er fortsat et af vores vigtigste våben, når vi skal holde smittetrykket nede. Derfor skal vi huske hinanden på at udnytte den ledige testkapacitet, som vi i øjeblikket har i TestCenter Danmark over hele landet, siger hun.

Onsdag er det i 35 af landets 61 åbne teststeder muligt at bestille tid på coronaprøver.dk og få en test samme dag. Det viser en opgørelse fra TestCenter Danmark.

Bedst ser det ud i Region Midtjylland, hvor der ved 75 procent af de åbne teststeder i dag er 0 dages ventetid på at få en test samme dag som tidsbestilling.

- Regionernes medarbejdere står klar til at teste, og det bliver de ved med, så vi kan holde epidemien på så lavt et blus som muligt. Derfor opfordrer jeg borgere til fortsat at holde ved de gode vaner og blive testet, siger Stephanie Lose (V).