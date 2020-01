Mandag indledes overenskomstforhandlinger for almen praksis. Danske Regioner og lægerne har fælles vision.

De praktiserende lægers rolle skal udvides i fremtidens sundhedsvæsen, så lægerne skal se flere patienter.

Det er den overordnede vision, som Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) kommer med i fællesskab.

Meldingen kommer forud for forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis. De begynder mandag.

Den fælles vision beskriver, hvordan parterne ser på udviklingen for almen praksis frem mod 2030.

- Vi mener, den praktiserende læge skal have en mere central rolle, hvor almen praksis er ansvarlig for det samlede forløb for patienterne, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

- Lægen er også tovholder i dag, men vi ønsker, at patienterne får langt mere støtte i den tovholderfunktion.

- Det gælder også, når patienterne har brug for at komme på sygehuset. Det er stadig den praktiserende læge, der er tovholder for patienten, siger Stephanie Lose.

Visionen indebærer, at lægerne i fremtiden i højere grad vil bruge ny teknologi. Og de vil mere og mere drive praksis sammen i fælles lægehuse sammenlignet med i dag.

I de fælles lægehuse kan de ansætte sekretærer og sygeplejersker og tilknytte sosu-assistenter, fysioterapeuter, jordemødre og bioanalytikere.

