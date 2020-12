Regioner opskalerer kapaciteten med 10.000 daglige test for coronavirus og indgår samarbejde med privat firma.

Landets regioner øger fra mandag testkapaciteten til 115.000 daglige test for coronavirus.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der dagligt kan testes 10.000 flere, end der bliver gjort nu.

- At vi fra mandag i næste uge har en daglig testkapacitet på 115.000 er resultatet af en kæmpe arbejdsindsats i regionerne og TestCenter Danmark.

- Ikke mindst blandt de mange medarbejdere, der i døgndrift køber udstyr, poder og analyserer test, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, i pressemeddelelsen.

Samtidig har Danske Regioner indgået en aftale med den private virksomhed Eurofins om at analysere 20.000 test om dagen hurtigst muligt.

Eurofins analyserer allerede nu coronatest for regionerne, men kun i et omfang af et par tusinde.

- De 20.000 ekstra analyser er helt konkret med til at sikre, at vi kan tilbyde danskerne så hurtig en test og et svar som muligt, siger Stephanie Lose.

Skulle behovet være større, er det også en del af aftalen, at endnu flere test kan analyseres hos Eurofins.

Der har de seneste dage været lange ventetider på coronatest i det offentlige. Fredag har der været op til 12 dages ventetid i både København og Aarhus, hvis man blot har milde symptomer.

Ud over tilkøbet af ekstra laboratoriekapacitet har regeringen også annonceret, at antigentest - de såkaldte hurtigtest - vil blive taget i brug som et supplement til PCR-test, som det offentlige benytter.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er det sandsynligt, at der bliver lavet en aftale om, at private leverandører leverer både hurtigtest og personale til at foretage dem.

/ritzau/