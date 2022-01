Region Nordjylland har sammen med tre andre regioner handlet i strid med loven, da de lavede kontrakt med VW-importør om ambulancer og sygetransportkøretøjer.

Det har Klagenævnet for Udbud slået fast, skriver Beredskabsinfo.

De tre øvrige regioner er Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

For da de indgik kontrakt med VW-importøren Scandinavian Motor Company (SMC), handlede de i strid med udbudsloven. Tilbuddet fra SMC levede nemlig ikke op til de krav, der var i udbuddet.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Ambulancerne, der var såkaldte XL-ambulancer, skulle nemlig have en luftaffjedret undervogn, men i SMC's tilbud var det beskrevet, at ambulancerne blev leveret med en forstærket og altså ikke luftaffjedret undervogn.

»Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland har handlet i strid med udbudslovens § 2 ved at tildele delkontrakt nr. 1 om levering af ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og køretøjer til liggende sygetransport til Skandinavisk Motor Co. A/S, selvom regionerne var forpligtede til ikke at tage tilbuddet fra Skandinavisk Motor Co. A/S i betragtning,« lyder det i afgørelsen fra nævnet.

Regionerne har argumenteret for, at SMC i deres tilbud havde accepteret kravet om en luftaffjedret undervogn, og at det derfor ikke var beskrevet nærmere i deres tilbud.

Men den købte Klagenævnet for Udbud altså ikke, og derfor annulleres handlen nu.

Det er konkurrenten MAN Truck & Bus, som har klaget over regionerne.

Regionerne skal betale 50.000 kroner i sagsomkostninger til MAN Truck & Bus, men slipper formentlig for et erstatningskrav, fordi MAN Truck & Bus' tilbud blev diskvalificeret af andre årsager.