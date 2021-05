Der skal i 2021-2026 investeres 124 millioner kroner årligt i lokalbanerne, mener regionerne.

Det kræver store investeringer i de danske lokalbaner, hvis de skal kunne blive ved med at fungere bedst muligt.

Derfor beder regionerne, der driver landets 13 lokalbaner, nu om flere penge. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Ifølge regionerne skal der postes yderligere 124 millioner kroner i lokalbanerne årligt i perioden 2021-2026 for at kunne sikre de ønskede investeringer.

Regionerne ønsker, at regeringen finder pengene ved de igangværende infrastrukturforhandlinger på Christiansborg.

Pengene skal gå til investeringer i skinner, broer og togsæt, som skal bidrage til at kunne fortsætte de næste års drift af lokalbanerne.

Særligt slemt står det til på Østbanen på Stevns, hvor man har været nødt til at tage sæder ud af toget for at gøre det lettere og derved slide mindre på skinnerne.

- På Østbanen er det sidste udkald for at finde pengene til at renovere banen, som er en vigtig livsnerve for mange mennesker. Men alle lokalbanerne får brug for investeringer, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner.

- Hvis regeringen mener noget med, at man gerne vil skabe bedre sammenhæng mellem land og by og give bedre muligheder for alle danskere, så skal der sættes ind nu, siger hun.

I forvejen modtager regionerne årligt 100 millioner kroner til investeringer i de danske lokalbaner.

Men de penge bliver brugt til at betale af på renter og afdrag for investeringer, der blev foretaget tilbage i 00'erne, fortæller Ulla Astman.

Hun tilføjer, at det dengang blev klart tilkendegivet, at skulle der opstå behov for yderligere investeringer, så skulle der også nye penge til.

Behovet for ekstra penge er i øvrigt ikke et resultat af, at regionerne ikke har været dygtige nok til at disponere over de modtagne midler. Det mener i hvert fald Ulla Astman.

- Det mener jeg ikke, at man kan sætte spørgsmålstegn ved. Vi har et meget effektivt og meget moderne lokalbanesystem.

- Men for at det kan blive ved med at være det, så er der behov for, at der hele tiden sker en modernisering og en renovering af den eksisterende jernbanestruktur, siger hun.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar til regionernes ønske fra transportminister Benny Engelbrecht (S).

Men fordi infrastrukturforhandlingerne er i gang, så kan det ikke lade sig gøre, skriver ministeriet i en mail.

Det er rådgivningsvirksomheden Rambøll, der på vegne af Danske Regioner har analyseret de næste års investeringsbehov for lokalbanerne.

Analysen viser, at der i perioden 2021-2035 kommer til at være udgifter til investeringer i infrastruktur og nye tog på i alt 8,5 milliarder kroner.

