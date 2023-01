Lyt til artiklen

Det går tilsyneladende rigtig stærkt i Aalborg Kommune, når det er borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der sidder for bordenden.

Gennem længere tid har regionalmediet Nordjyske bidt den socialdemokratiske borgmester i haserne; nu går den seneste afsløring på, at Aalborg Kommune betalte 336.000 kroner til TV 2 Nord for en større dækning af DGIs Landsstævne i 2017.

Det kan Nordjyske afsløre på baggrund af en aktindsigt. Aalborg Kommune har ellers meget få dokumenter omhandlende den ellers store udbetaling.

Udover fakturaen for de overførte penge er der en mailkorrespondance mellem ansvarshavende chefredaktør på TV 2 Nord Mikael Justesen og eventchef i kommunen, Søren Thorst, hvor chefredaktøren rykker for et svar på, hvorvidt tv-stationen får pengene.

Udbetalingen er foregået således, at kommunen først har betalt 125.000 kroner til TV 2 Nord for produktion, hvor en helikopter, som de endte med ikke at bruge på grund af dårligt vejr, også indgik. Chefredaktør Tino Pedersen oplyser til B.T., at helikopteren havde en anslået værdi på 10-12.500 kroner.

Senere hen valgte man at sende yderligere 211.000 kroner. Aalborg Kommune oplyser, at den udgift senere er delt mellem DGI, Danmarks Efterskoleforening og Aalborg Kommune.

B.T. har anmodet om et interview med TV 2 Nord på baggrund af Nordjyskes afsløring, men mediet har valgt at svare skriftligt. Hovedpointen fra mediet lyder, at der ikke er et problem, og at der ikke har været nogen krav til en modydelse for pengene. Svaret kan du læse i bunden af artiklen.

Det meget afvisende svar står dog i skærende kontrast til det svar, Nordjyske har fået fra Aalborg Kommune.

Thomas Kastrup-Larsen har ikke ville svare på spørgsmål, men henviser i stedet til en pressemedarbejder, som forsikrer, at kommunen selvfølgelig har undersøgt, om man får en værdi fra TV 2 Nord, som modsvarer de 336.000 skattekroner, man har betalt.

'På linje med tidligere forespørgsler om produktionstilskud, så er de håndteret efter daværende praksis, hvor der har været en administrativ vurdering af, at værdien generelt for Aalborg Kommune modsvarer tilskuddet. Det er i 2022 konstateret, at der tidligere har været en mangelfuld dokumentationspraksis, som vi har rettet op på fremadrettet.'

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh har tidligere kritiseret Thomas Kastrup-Larsens forvaltning i forbindelse med Nordjyskes afsløringer.

»Det er selvfølgelig dejligt med en hårdtarbejdende borgmester, kunne jeg sige sarkastisk. Men det er en atypisk og uhensigtsmæssig måde for en kommune at forvalte på,« sagde han.

DGIs landstævne blev afholdt i Svendborg Kommune i 2022. Nordjyske har rettet henvendelse til kommunen for at høre, om de har lavet samme fikse aftale med TV 2 Fyn. Det har dog overhovedet ikke været på tale, fortæller kommunen.

Nordjyske har også dokumenteret, at man på TV 2 Nord har droppet omtale af en kritisk historie vedrørende borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Det gjorde man kort efter, at man havde modtaget 200.000 kroner i produktionsstøtte, men de to sager har ikke noget med hinanden at gøre.

Man lagde historien ned, fordi 'der ikke var nogen rygende pistol,' har chefredaktør Tino Pedersen forklaret til Nordjyske.

Nordjyskes historie blev til på baggrund af en intern mail mellem to TV 2 Nord-medarbejdere. Du kan læse historien her.

Det er også Tino Pedersen, der har sendt skriftlige svar til B.T.:

Er det normalt, at I indgår den type samarbejder?

'Ja, reglerne tillader TV 2-regionerne at indgå samarbejder, og vi har flere gange lavet aftaler om produktionsstøtte, både med Aalborg Kommune og andre. Som eksempel kan nævnes, at TV 2 Nord i 2020 tog initiativ til en såkaldt frihedsfest, hvor Nordjylland skulle stå sammen om at markere 75-året for Danmarks befrielse. Denne fest blev til i et samarbejde mellem TV 2 Nord, Aalborg Stift, Aalborg Kaserner og Aalborg Kommune.'

Hvilke betingelser stiller kommunen for, at TV 2 Nord får udbetalt pengene?

'Vi kender ikke kommunens kriterier – proceduren er, at vi har henvendt os med et konkret projekt og spurgt, om kommunen havde interesse i at indgå i et samarbejde i forhold til produktionsstøtte. Deres sagsbehandling er jeg ikke inde i, men det fremgår af det aftalte, at samarbejde skulle sikre den bedst mulige produktionelle dækning af landsstævnet, som endte med at blive vist af seks ud af landets otte TV 2-regioner.'

Formålet med at udbetale pengene var at få eksponering og omtale af Aalborg på landsdækkende tv skriver Aalborgs borgmester til Nordjyske i en mail. Er det ikke et problem, at en kommune har oplevelsen af, at man kan det?

'Som allerede nævnt fremgår det af ansøgningen til borgmesteren og byrådet, at produktionsstøtten ikke ville ændre på TV 2 Nords planer om dækning af landsstævnet. TV 2 Nord ville dække begivenheden uanset samarbejde eller ej.'

Forringer det ikke TV 2 Nords evne til at dække Aalborg Kommune og borgmesteren kritisk, når de betaler for redaktionelt indhold?

'Aalborg Kommune har IKKE betalt for redaktionelt indhold. Den præmis er simpelthen forkert. TV 2 Nord ville dække begivenheden uanset, og produktionsstøtten har indholdsmæssigt og redaktionelt ikke ændret en tøddel på TV 2 Nords dækning.'

Chefredaktør Tino Pedersen henviser i sin mail med skriftlige svar til, at TV 2 Nord har dækket borgmesteren kritisk. Ifølge Tino Pedersen har mediet gennem en række kritiske artikler om udbygningsaftaler fået borgmesteren 'helt ned på knæ og undskylde'.

