Ukrainske flygtninge med sundhedsfaglig baggrund skal nemt kunne komme i job.

Det mener Region Midtjylland, der har oprettet en særlig job-hotline til netop de ukrainere.

Den nye hotline er henvendt til de kommunale jobcentre, der hurtigt og nemt skal kunne sende sundhedsfagligt uddannede ukrainske flygtninge videre i systemet.

»Det er oplagt, at kvalificerede flygtninge skal have tilbud om at komme i arbejde – hvis ellers de ønsker det,« regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionens ambition er i tråd med den store partnerskabsaftale, som blandt andet regeringen, KL og Danske Regioner har indgået om at lette flygtningenes vej til job, lyder det fra regionen.

Den regionale job-hotline er målrettet de flygtninge, der har kompetencer inden for opgaver på hospitalerne og øvrige regionale arbejdspladser.

»Jeg håber, at vi med initiativet også kan være med til at give nogle hårdt prøvede mennesker struktur på hverdagen og adspredelse fra tanker om situationen hjemme i Ukraine,« lyder det videre fra Anders Kühnau.

Det er Koncern HR i Region Midtjylland, der skal hjælpe de ukrainske flygtninge i arbejde, hvis de henvender sig gennem den nye hotline.

Her har man i forvejen erfaring med at hjælpe sundhedspersonale med udenlandsk baggrund og har desuden overblik over ledige stillinger på hospitalerne.