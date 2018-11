Hele 78 procent af brystkræftforløbene i Region Sjælland er ikke blevet gennemført til tiden i tredje kvartal i år. Det får vicedirektør Beth Lilja, Sjællands Universitetshospital, til at undskylde over for de kvinder, som ikke er blevet opereret til tiden. (Arkivfoto). Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix