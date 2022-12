Lyt til artiklen

Hen over julen henvendte 14.000 personer sig til lægevagten i Region Syddanmark.

Det skriver TV 2 Fyn.

Ifølge de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, som driver regionens lægevagter, er tallet steget med 3000 fra tidligere års gennemsnit.

De mange ekstra opkald resulterede i, at ventetiden, når den var allerværst, lød på op mod 45 minutter.

»Vagtlægerne kæmpede hårdt for at få ventetiden hurtigt ned, og det er lykkedes ret godt,« siger formanden for PLO Syddanmark, Birgitte Ries Møller, til TV 2 Fyn.

Mandag klokken 13 så Region Syddanmark sig nødsaget til at gribe til tasterne, hvor man opfordrede borgerne til at vente med at ringe ind grundet den store travlhed.

'Det kan være svært at komme igennem, og man kan opleve, at telefonopkaldet bliver afbrudt. Vi opfordrer til, at man prøver at ringe til Lægevagten på et andet tidspunkt, hvor travlheden er klinget af. Man skal ikke ringe 112, medmindre der er tale om en livstruende situation,' skrev regionen ud på Facebook.

Regionen dækker det sydlige af Jylland og op til Vejle, Give, Ølgod og Nørre Nebel. Også Fyn og de omkringliggende øer hører under regionen.