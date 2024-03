Sundhedsstyrelsen har udvalgt Region Syddanmark til at gennemføre pilotstudie af screening for lungekræft.

Det bliver Region Syddanmark, der skal gennemføre et stort pilotprojekt for lungekræft. Nærmere bestemt Odense Universitetshospital.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen, som har udvalgt regionen, i en pressemeddelelse fredag.

Foruden Syddanmark søgte også Region Sjælland og Midtjylland om at stå for studiet.

Der er afsat 30 millioner kroner til projektet, der fra 2024 til 2026 vil tilbyde cirka 1000 storrygere at få lungerne undersøgt.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Maria Herlev Ahrenfeldt udtaler i en pressemeddelelse, at det har været tre gode bud.

- Det har været vigtigt i vurderingen, at Region Syddanmark har en stærk AI-profil, da pilotstudiet også skal undersøge de teknologiske muligheder i at læse scanningsbillederne med kunstig intelligens, lyder det.

Samtidig er det vigtigt, at erfaringerne kan føres videre.

- Det er muligt, da den fynske befolkning er repræsentativ for resten af landet.

De første invitationer til at deltage i screeningen sendes ud via e-Boks. Modtagerne vil være fynske borgere i alderen 60-74 år.

Invitationerne sendes ud i løbet af efteråret 2024.

Først skal deltagerne svare på en række spørgsmål om deres rygevaner og helbred.

Efterfølgende vil borgere i risiko for at udvikle lungekræft blive inviteret til lavdosis CT-scanning på enten Odense eller Svendborg Sygehus i slutningen af året.

Efter studiets afslutning i 2026 bliver der sat et større analysearbejde i gang i Sundhedsstyrelsen.

Det skal lede frem til at vurdere, om screening for lungekræft bør indføres som et nationalt screeningsprogram. Det gælder for eksempel for tarm-, bryst- og livmoderhalskræft.

Hvert år koster lungekræft cirka 3700 livet. Omkring 4700 patienter diagnosticeres hvert år med lungekræft.

Ingen europæiske lande tilbyder endnu landsdækkende undersøgelser for lungekræft. Men flere har gennemført forsøg i lighed med det, som nu er på vej herhjemme.

Eksempelvis Belgien og Holland, hvor et studie fra 2020 har vist, at dødeligheden faldt med 24 procent hos storrygere, der var blevet CT-scannet i forhold til en kontrolgruppe.

