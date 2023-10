Lønnen fejler ikke noget.

Hele 1.692.469 kroner om året vil man få i jobbet som ny regionsdirektør for Region Midtjylland.

Det fremgår af det jobopslag, der ifølge TV Midtvest er slået op.

Og den sum er næsten lige så stor, som statsminister Mette Frederiksen (S) får for at stå i spidsen for hele Danmark – nemlig 1.718.400 kroner.

Den kommende regionsdirektør vil være hovedansvarlig for ledelsen af regionens tre ansvarsområder: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.

»En af dine hovedopgaver er at levere samspil og sparring, herunder konstruktivt modspil, til regionsrådsformanden og regionsrådet,« lyder det i jobopslaget, der blandt andet kan ses hos Altinget:

»Du skal bidrage til smidige, tillidsfulde og relevante dialoger om regionens udvikling og mål.«

Stillingen som regionsdirektør i Region Midtjylland er blevet ledig, efter at Pernille Blach Hansen stoppede i jobbet i juni.

Det skete kort tid efter, at ekstern undersøgelse kom med skarp kritik af, at 306 kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital ikke har fået den behandling, som de har krav på.

»Du skal kunne håndtere væsentlige enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer,« står der i jobopslaget til stillingen som ny regionsdirektør.

Her er der i øvrigt mulighed for at »forbedre de samlede ansættelsesvilkår inden for en samlet ramme på 20 procent«.

Det vil sige, at lønnen kan komme op over to millioner kroner.

Ansøgningsfristen er lige om lidt, 25. oktober.

Den tidligere skatteminister Jonas Sahl har siden juni været konstitueret regionsdirektør i Region Midtjylland.