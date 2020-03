Både studerende og pensionerede inden for sundhedsområdet eller pædagogik kan melde sig til corona-jobbank.

Der er behov for ekstra hænder, der kan hjælpe i forbindelse med coronabekæmpelse.

Region Midtjylland har derfor oprettet en corona-jobbank, der er tiltænkt personer inden for sundhedsområdet og det sociale område.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Både ledige og pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale samt sygeplejestuderende, medicinstuderende og pædagoger inviteres til at stille sig til rådighed under coronaudbruddet.

- Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus.

- Derfor vil vi gerne opfordre alle med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til at overveje, om de kan hjælpe til på vores hospitaler eller vores sociale tilbud i denne ganske særlige situation, siger regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

Interesserede må ikke henvende sig direkte på hospitalerne. Man tilmelder sig via hjemmesiden www.assistance.rm.dk. Herefter vil man blive kontaktet.

Regionen har fredag eftermiddag ikke noget estimat for, hvor mange ekstra hænder der er behov for. Det skyldes, at situationen hele tiden udvikler sig.

- Men vi vil gerne være på forkant, så vi kan reagere hurtigt, hvis der opstår mangel på personale på et eller flere af vores hospitaler eller i vores sociale tilbud, siger Pernille Blach Hansen.

/ritzau/