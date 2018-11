It-system kan være forklaring på, at færre patienter kan behandles i det offentlige, mener sundhedsøkonom.

27.000 patienter i Region Sjælland er i år blevet sendt på privathospital, fordi personalet på de offentlige sygehuse ikke selv kunne nå at undersøge eller operere dem.

Det viser en aktindsigt, som DR Sjælland har fået.

Der findes ikke sammenlignelige tal for, hvor mange der blev sendt på privathospital i 2017, oplyser DR Sjælland. Men udgifterne er steget.

I hele 2017 brugte Region Sjællands sygehuse 162 millioner på privathospitaler. Det tal skønnes at blive 225 millioner i 2018 vurderet ud fra de første ti måneder af året, viser den aktindsigt, som DR Sjælland har fået.

Privathospitalet Aleris-Hamlet i Ringsted har det seneste år modtaget ekstra mange henvisninger fra Region Sjælland.

- Det er klart, at de her store udsving udfordrer også os. Men vi er vant til hele tiden at justere på vores bemanding, i forhold til hvad vi har af indtag, siger hospitalschef Kamilla Nørhave til DR Sjælland.

Sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Syddansk Universitet mener, at hovedårsagen til millionudgiften til privathospitaler kan være Sundhedsplatformen.

Han siger til DR Sjælland, at det er velkendt, at både Region Hovedstaden og nu også Sjælland har været ramt af en stor nedgang i aktiviteten på sygehusene.

- Læger og sygeplejersker kunne ikke nå at behandle så mange patienter som før Sundhedsplatformen. Den eneste vej ud af det her er, at de nu får styr på den sundhedsplatform, siger han.

Formanden for udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, socialdemokraten Anne Marie Knigge, afviser, at det store forbrug på privathospitaler skyldes Sundhedsplatformen.

Hun mener, at det skyldes, at der er kommet mange flere patienter.

- Samtidig er vores sygehusvæsen udfordret. Alle ved jo, at vi har været nødt til at afskedige, og så kan man jo ikke behandle så mange i vores eget system, siger hun til DR Sjælland.

Men sundhedsøkonom Jes Søgaard siger, at det store forbrug på privathospitaler ikke har ramt andre regioner end Sjælland.

- Det er ikke noget, vi ser på landsplan, siger han.

Det er et år siden Sundhedsplatformen blev indført i Region Sjælland. I efteråret er der bebudet afskedigelser for op mod 200 læger, sygeplejersker og andet sygehuspersonale, fordi regionen skal spare penge.

Regionsrådsmedlem Anne Møller Ronex (R) vil have opklaret, hvorfor Region Sjælland bruger millioner på at sende patienter på privathospital og samtidig fyrer folk på regionens egne sygehuse.

- Jeg synes, det er utilfredsstillende, at vi ikke kan få lagt løsningsforslag frem til, hvordan vi skal få det nedbragt, for det er der, vi har en hovedårsagerne til den dårlige økonomi, siger hun til DR Sjælland.

/ritzau/