I Region Sjælland har man valgt at indføre et firecifret akutnummer, ligesom man har gjort i Region Hovedstaden.

Og med den beslutning kommer dilemmaet: Hvilke fire cifre skal man vælge? Beslutningen skal være truffet inden 1. oktober 2022, hvor ordningen begynder, skriver TV2 Øst.

»Vi håber, at vi får nummeret klar, til når vi hjemtager lægevagten til oktober,« siger Susanne Lundvald (S), der er formand for det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland

Man har udvalgt 1001 borgere, der har fået tilsendt et spørgeskema, hvor de skal vælge mellem tre mulige numre.

Det er 1814, 1817 og 1818. Hele 78 procent af de 1001 borgere synes, at det nye akutnummer skal være 1818.

Det er en beslutning Susanne Lundvald er enig i, da hun mener, det både er nemt at huske, og at tallene er placeret godt på telefonen, så man ikke ved et uheld ringer til nummeret.

Regionsrådet skal beslutte, hvilket nummer, der skal bruges, på et rådsmøde 5. april.