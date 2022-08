Lyt til artiklen

I Region Syddanmark går man nu i gang med at vaccinere mod abekopper.

De pågældende borgere, som regionen har kendskab til, vil derfor snarest blive kontaktet.

»Vi sender et brev, der orienterer om muligheden for vaccination, til de borgere, som vi i vores systemer kan se er i risikozonen,« siger Anne Øvrehus, cheflæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Udmeldingen kommer efter, at Sundhedsstyrelsen i mandags meldte ud, at man vil tilbyde vaccination til den uspecielt udsatte gruppe af mænd, der har sex med mænd, og som har flere og skiftende partnere.

Målgruppen for vaccination Følgende personer kan blive vaccineret mod abekopper: Personer, der modtager forebyggende behandling mod hiv (med PrEP).

Personer, der tilhører gruppen af mænd, der har sex med mænd, eller gruppen af transkønnede, der har sex med mænd – og opfylder mindst et af nedenstående kriterier (gælder også personer, der lever med hiv): Personen har haft ubeskyttet oralt eller analt samleje med mindst to forskellige mandlige partnere inden for de seneste 12 uger. Personen har haft syfilis, klamydia eller gonorré inden for de seneste 24 uger. Nære kontakter til en smittet med abekopper. Kilde: Region Syddanmark

Og den er også til de borgere, som Region Syddanmark nu vil tilbyde vaccinationen.

Det lyder videre, at man fra offentlig side selvfølgelig ikke har kendskab til alle i risikozonen og beder derfor eventuelle personer om selv at melde sig.

»Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man via regionens hjemmeside kontakter os, hvis man er i målgruppen, så man kan blive vaccineret,« siger cheflæge Anne Øvrehus.

I en pressemeddelelse oplyser Region Syddanmark, at selve vaccinationen drejer sig om to doser Imvanex, som skal gives med 28 dages mellemrum. Personer med tidligere koppevaccination kan dog nøjes med en enkelt vaccine.

Det lyder videre, at patienter med nedsat immunforsvar, som tidligere er blevet vaccineret mod kopper, stadig bør få to doser i denne omgang.