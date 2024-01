Region Hovedstaden har anmeldt 20 borgere til politiet efter mistanke om større mængder diabetesmedicinen Ozempic fra Novo Nordisk.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Regionen oplyser, at det er recepter for mere end tre års forbrug af Ozempic.

»Det er dybt uetisk og uforsvarligt, hvis der svindles med medicintilskud og videresælges medicin, der er mangel på, til mennesker, der ikke er syge,« siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

»De der evt. snyder fællesskabet på den måde, ønsker vi at sætte hårdt og konsekvent ind over for – uanset om de sidder på den ene eller den anden side af bordet i konsultationen. Vi må konstatere, at det ikke er nemt at føre kontrol med området. «

Ud over en politianmeldelse af de borgere, hvor forbruget stikker allermest ud, vil regionen også bede Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge de i alt 132 sager, hvor borgerne på et år har hentet mere end til halvandet års forbrug.

»Vi vil gerne kunne tilbyde mennesker med diabetes en effektiv behandling – og patienterne efterspørger medicinen i stor stil. Så vi skal finde en balance, hvor vi sætter ind, hvis der er læger, som ikke hensigtsmæssigt udskriver medicinen, og borgere ikke benytter medicinen efter hensigten.«

Artiklen opdateres …