Alle ukrainere, der ankommer til områder inden for Region Nordjyllands grænser, vil få tilbudt en særlig hjælp, der bliver aktiveret i forbindelse med særlige hændelser.

En hjælp, der går på gratis psykosocial krisehjælp til de ukrainske flygtninge, der ønsker det.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

»De herboende ukrainere befinder sig i en ekstraordinært presset situation, hvor de ser deres hjemland i krig og har slægtninge i fare eller på flugt. Utrygheden og uvisheden i sådan en situation sætter dem under et ekstremt pres.«

»Og derfor vælger vi at aktivere det psykosociale beredskab for at støtte ukrainerne i denne ulykkelige situation,« siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Jan Mainz, direktør for Kvalitet og Patientforløb ved psykiatrien i Region Nordjylland, oplyser til B.T., at beredskabet bliver aktiveret under særlige hændelser. I pressemeddelelsen lyder det, at opgaven går på at etablere en »hjælpeindsats, hvis der opstår en omfattende og kritisk situation«.

Det skete eksempelvis i november 2020, hvor alle mink i Danmark blev slået ned, og sker også i tilfælde af flystyrt, terror og lignende sager, siger Jan Mainz.

Hjælpen vil desuden være gratis og tilgængelig med øjeblikkelig virkning.

Region Nordjyllands samlede krisehold består af 20 personer.

»Vores aktuelle tiltag er tiltænkt de ukrainere, der har været eller er udsat for svær psykisk belastning, og som oplever et behov for råd og vejledning,« siger Jan Mainz.

De første flygtninge fra Ukraine er ankommet, og det forventes, at tallet vil stige yderligere den kommende tid:

»Næste skridt er, at vi forbereder os på at kunne give lignende hjælp til de ukrainske flygtninge, som vi må forvente at modtage den kommende tid. Her skal vi drøfte med vore samarbejdspartnere i kommunerne og beredskabet, hvordan den opgave løses bedst muligt,« siger Jan Mainz.