99,9 af alle kræftpatienter i Region Midtjylland kom i behandling i december til tiden.

I det midtjyske er der efterhånden ved at være styr på ventetiderne for behandling af kræftpatienter efter kræftskandalen, der resulterede i fyringer og opsigelser.

99,9 procent af kræftpatienterne i Region Midtjylland kom i december i gang med udredning og behandling indenfor 14 dage og dermed indenfor reglerne om maksimal ventetid.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse og tilføjer, at overholdelsen er steget hver måned siden juli sidste år.

I 28 ud af 36.962 kræftforløb blev bekendtgørelsen om maksimale ventetider overskredet i andet halvår af 2023.

- Man kan godt få et andet indtryk, når man hører radio og ser TV, men som tallene viser, så blev hospitalerne i det sidste halve år af 2023 bedre til at overholde de garantier, som gælder for kræftbehandlingen. Det er den rigtige og forventelige udvikling, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i meddelelsen.

Regionen kom for alvor i stormvejr sidste år, da DR afdækkede, hvordan patienter har ventet alt for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Det resulterede i fyringer og opsigelser både i toppen og på gulvet.

I alt ventede 313 patienter for længe i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

Nogle af dem ventede op til ti uger på at få en operation. Ifølge loven havde de ret til at modtage behandlingen inden for 14 dage, efter de var blevet tilbudt den.

Alternativt skulle de tilbydes behandling på et andet hospital. Det tilbud fik mange af dem ikke. Det beklagede regionen i en redegørelse i juni.

I juni sidste år blev den første person i sagen om de forsinkede kræftoperationer tilkendt erstatning. Her lød beløbet på 60.000 kroner.

92 patienter har søgt erstatning for den forlængede ventetid.

Indtil videre er fem blevet anerkendt, hvor 44 er afvist. De resterende 43 er endnu ikke afgjort.

Anders Kühnau siger i mandagens pressemeddelelse, at han håber at se tilsvarende tal i 2024.

- På vegne af alle kræftpatienterne vil jeg gerne takke personalet på regionens kræftafdelinger. I har i lang tid måtte stå på mål for kras kritik. Alligevel viser tallene, at I har formået at holde fokus på opgaven og støtte dybt bekymrede patienter og pårørende. Det synes jeg fortjener stor respekt, siger regionsrådsformanden.

