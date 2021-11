En milepæl er nået.

Sådan beskriver Region Midtjylland det mandag i et Facebook-opslag.

90 % af befolkningen over 12 år er nemlig nu vaccineret mod covid-19 i regionen.

Region Midtjylland skriver, det er takket være borgernes opbakning og en stor indsats fra sundhedsansatte, at milepælen nu er nået.

»Tusind tak for opbakningen til de mange borgere, der er vaccineret,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og fortsætter:

»I hjælper os med at holde smitten nede og sikre, at hospitalerne har kapacitet til at behandle de borgere, der har behov for behandling.«

Ifølge Sundhedsministeriet er høj vaccinetilslutning en forudsætning for, at Danmark kan holde samfundet åbent.

Er du endnu ikke vaccineret mod covid-19, kan du bestille tid på www.vacciner.dk.