I Region Midtjylland er der blevet begået en uheldig fejl.

Eller nærmere 18.856 fejl.

TV2 ØSTJYLLAND kan fortælle, at 18.106 indbyggere i regionen har modtaget et brev i deres e-boks med en fremmed persons adresse på, mens mindst 750 østjyder har fået deres brev med navn, CPR-nummer, adresse og tid på hospitalet sendt til en forkert adresse.

Det præcise antal kendes ikke endnu.

»Vi er ved at finde ud af, hvordan fejlen er opstået, så det ikke sker igen. Formentlig er det en menneskelig fejl. Men det er klart, at der er ingen, der har lyst til at have sine cpr-numre til at lIgge ude hos fremmede,« siger Kenneth Becker, chef for It-stab i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at brevene ikke indeholder oplysninger om, hvad personernes tider på hospitalet handler om, men beklager hændelsen dybt og forsikrer TV2 ØSTJYLLAND om, at regionen gør alt for, at det ikke sker igen.

Region Midtjylland opdagede fejlen, fordi patienter begyndte at ringe ind.

Hændelsen er blevet meldt til datatilsynet.