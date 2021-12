Det haster med at få givet borgere over 40 år tredje stik ifølge Sundhedsstyrelsen.

Derfor aflyser hospitaler i Region Midtjylland nu planlagte undersøgelser og behandlinger for at kunne vaccinere 230.000 borgere i denne uge.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

»Vi har brug for at frigøre mest muligt personale til vaccinationsopgaven. Derfor vil alle hospitaler i Region Midtjylland fra i morgen, tirsdag, se sig nødsaget til at reducere kraftigt i den planlagte aktivitet,« siger koncerndirektør, Ole Thomsen, og fortsætter:

»Det vil desværre betyde aflysninger. Dog ikke når det handler om liv- og førlighedstruende sygdomme, herunder kræft.«

Det ekstra pres på vaccinationerne sker efter, at alle borgere over 40 år er eller meget snart bliver inviteret til tredje vaccinationsstik, hvis de har fået de to første.

Ud af de 230.000 borgere, regionen skal vaccinere i denne uge, vil regionens egne vaccinesteder stå for 106.000 vaccinationer. Private aktører som Practio bidrager med 37.000 vaccinationer og praktiserende læger med 15.000 vaccinationer.

Det er de øvrige 72.000 vaccinationer, som Region Midtjylland arbejder på højtryk for at sikre kapacitet til.

»Det er en opgave, som vi giver allerhøjeste prioritet, og samtidig en meget stor opgave. Regionens arbejdsomme og meget fleksible vaccinepersonale knokler for at sikre vaccinetider nok og give alle en god vaccineoplevelse. Kæmpe ros herfra til deres arbejde,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Der vil gå et par dage, før målet om 230.000 vaccinationer per uge er nået, oplyser Region Midtjylland.

Da der skal vaccineres ekstraordinært mange søger regionen nu også personer med og uden sundhedsfaglig baggrund til vaccination.

Hospitalerne vil kontakte de borgere, der vil blive ramt af aflysningerne. Man skal derfor ikke selv foretage sig noget som borger - hører man ikke noget, kan man regne med, man skal møde som aftalt.