'Gratis corona-vaccination til ukrainske flygtninge.'

Sådan lyder det i et opslag på Facebook fra Region Midtjylland.

Her tilbyder regionen gratis corona-vaccinationer til ukrainere, der har været i Danmark i mindst 14 dage, og som har planer om at blive her i mindst 30 dage.

»Vi har givetvis ikke mange ukrainske flygtninge, som følger os her på Facebook, men måske har du – eller en du kender – givet husly til en ukrainsk flygtning eller på anden vis hjælper en eller flere?« lyder det opslaget.

Derfor er opfordringen også klar.

»Oplys dem gerne om, at de kan få en gratis vaccination med covid-19.«

Tilbuddet gælder i øvrigt alle udlændinge, der har opholdt sig i Danmark længere end 14 dage og bliver mere end 30 dage.

Det eneste, du skal gøre, hvis du vil tage imod tilbuddet om vaccinationen mod covid-19 er at tilmelde dig via regionens hjemmeside.

Og så skal du huske at medbringe legitimation med billede for at modtage vaccinen.

Information om vaccination mod covid-19 er tilgængelig på ukrainsk i en pjece, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.