Nyder du tit en morgensmøg ved indgangen til dig arbejdsplads eller cigaretten efter frokosten en fast del af din hverdag?

Så kan du krydse fingre for, at du ikke er en af de 40.000 medarbejdere, der nu ikke længere må ryge i arbejdstiden.

Region Hovedstaden indfører den 1. januar 2020 rygeforbud for samtlige ansatte, når de er på arbejde.

Det skriver TV2 Lorry.

Taget i betragtning, at mange ansatte i Region Hovedstaden arbejder med sundhed på eksempelvis landets sygehuse, mener regionsdirektøren, at et forbud giver god mening:

'Region Hovedstaden er landets største arbejdsplads i sundhedsvæsenet. Vores kerneopgave er sundhed, og når vi ved, hvor skadeligt det er at ryge, er det naturligt at være en røgfri arbejdsplads,' udtaler regionsdirektør Svend Særkjær i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Dog er der allerede forbud mod at ryge på sygehusene - med mindre man altså er patient eller pårørende.

Ifølge Region Hovedstaden arbejder tre ud af fire ansatte i regionen arbejder på røgfri arbejdspladser, så det er trods alt kun den sidste fjerdedel, der bliver berørt af forbuddet.

»Vores hospitaler er allerede røgfrie som arbejdsplads, så for de fleste af medarbejderne er det ikke nyt.«

Det udtaler Kristina Robins, der er næstformand i Region Hovedstadens samarbejdsudvalg til TV2 Lorry og fortsætter:

»Nu bliver vilkårene ens for alle regionens medarbejdere, og det tror jeg, der er forståelse for.«

Region Hovedstaden oplyser ifølge TV2 Lorry, at rygerne, der berøres af rygeforbuddet tilbydes hjælp til at stoppe i form af rygestopkurser.