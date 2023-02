Lyt til artiklen

Tidligere mandag morgen oplyste TV 2, at der igen var problemer med hjemmesiderne, der tilhører hospitalerne i Region Hovedstaden.

Det viser sig dog at være en fejl, skriver mediet.

»Hjemmesiderne har været tilgængelige. Fejlen omfattede efter alt at dømme adgang via TV 2s netværk,« lyder det nu fra TV 2.

Meldingen om de mulige tekniske udfordringer kommer efter, at hjemmesiderne søndag var ramt af tekniske udfordringer.

Søndag eftermiddag og aften blev man mødt af en fejlmelding, hvis man prøvede at åbne hjemmesiderne til hospitaler, der hører under Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden bekræftede søndag i et opslag på det sociale medie Twitter, at hjemmesiderne var nede. Her lød det også, at den digitale infrastruktur ikke ellers var ramt.

Regionen har ifølge Ritzau ikke oplyst, hvad den mener, var årsagen til, at siderne ikke var tilgængelige.

Kort før klokken 22 søndag aften lød meldingen, at hjemmesiderne var kommet op at køre igen:

»Region Hovedstaden og hospitalernes hjemmesider er igen i fuld drift, efter et par timer, hvor siderne har været nede,« lød det i et tweet.

Onsdag i sidste uge var flere danske lufthavnes hjemmesider også lagt ned. Fra Københavns Lufthavn lød det, at dens hjemmeside 'med største sandsynlighed' havde været ramt af et overbelastningsangreb.

Hackergruppen Anonymous Sudan har på sin profil på det sociale medie Telegram hævdet at stå bag angrebene.

Profilnavnet henleder umiddelbart til, at en eventuel hackergruppe bag kommer fra Sudan. Flere gange henviser profilen dog ifølge Ritzau til Killnet, der er en prorussisk hackergruppe, ligesom navnet Anonymous Russia også optræder flere gange.