Der er rigtig mange, der lige nu ringer på akuttelefonen 1813 oven på en ellers stille juleaften.

At akuttelefonerne lige nu er glødende betyder, at man skal vente længere tid end normalt for at komme igennem.

Oplever du ekstraordinær lang ventetid på 1813 i dag, så kontakt B.T. på 1929@bt.dk.

Derfor opfordrer Region Hovedstaden til, at man venter til nogle timer med at ringe 1813.

Det skriver Region Hovedstaden på X.

1813 er til akut sygdom og skader.

Region Hovedstaden minder folk om at ringe 1-1-2 ved livstruende symptomer.

Opdateres ..