Chauffører troede, de skulle snakke om omlægning af deres ruter. I stedet fik de en fyreseddel af deres arbejdsgiver, Region Hovedstaden.

Klokken 8.30 mandag i sidste uge var omkring 80 deltidsansatte chauffører indkaldt til møde.

Deres arbejdsgiver, Region Hovedstaden, skulle fortælle om omlægning af deres ruter, havde de fået besked på i en mail ugen før. De 80 chauffører kører med blodprøver og andre tests fra læger inden for regionens område.

Men da chaufførerne mødte op, fortalte Regionen i stedet om nedskæringer: Mellem 60 og 80 chauffører skal fyres. Fremover skal man kun bruge 19 chauffører til at køre ruterne - plus nogle enkelte afløsere, lød beskeden.

»Folk var jo grædefærdige og fuldstændigt måbende over den besked. Jeg var virkelig vred på mine kollegers vegne,« fortæller den 65-årige chauffør, Johan Kofod.

Fra regionens side havde man ganske vist sendt en mail om morgenen klokken 6.30, hvori nedskæringerne og afskedigelserne stod beskrevet. Men den mail var der kun få, der havde nået at læse.

Afskedigelserne af de mange chauffører er et led i en større sparerunde i Region Hovedstaden. Hos Center for Ejendomme, hvor chaufførerne hører under, skal man finde besparelser på i alt 20 millioner kroner over to år.

Mogens Kornbo er direktør for Center for Ejendomme. Han forsvarer, at afskedigelserne skete med så kort varsel:

»Det gode spørgsmål er altid: hvad er den rigtige proces? Hvordan gør man det her mest ordentligt? Vi har prøvet med den kortest mulige proces af hensyn til, at medarbejderne ikke skulle gå i lang tid i uvidenhed og være usikre på fremtiden. Det er sket af hensyn til medarbejderne. Men det er altid en afvejning, og spørger du mig, hvad den optimale proces er, så kan jeg ikke svare på det,« siger Mogens Kornbo.