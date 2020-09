Er du ved at være være godt træt af coronapandemien med alle dens forholdsregler, restriktioner og uvisheden om, hvad fremtiden bringer?

Så vil budskabet fra et vigtigt møde for nylig desværre være nedslående læsning.

Coronapandemien kommer nemlig til at trække ud og bliver et langt, sejt træk. At blive tjekket for virussen bliver en del af vores hverdag et godt stykke tid endnu:

»Som minimum frem til udgangen af 2021,« står der i referatet fra et møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg.

Region Hovedstaden vil derfor investere flere hundrede millioner kroner i en ny testmodel, som skal rulles ud inden længe og skrue op for testkapaciteten. Det skriver Berlingske.

I bestræbelserne på at geare testsystemet til de kommende måneders virkelighed vil Region Hovedstaden gøre det både hurtigere og lettere at forstå for borgerne.

»Systemet skal være mere robust. Det skal være lettere at finde ud af, og det skal også føre til, at der bliver gjort noget ved vente- og svartiderne, som har været for lange,« siger medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden Leila Lindén (S) til Berlingske.

Eksempelvis ønsker regionen at udskifte de hvide testtelte med pavilloner, fordi de vil egne sig bedre til det køligere klima i efterårs- og vintermånederne.

Fem ud af de seks kommuner i Danmark, hvor der er konstateret flest nysmittede de seneste syv dage, ligger i Region Hovedstaden.

Det drejer sig om vestegnskommunerne Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Hvidovre og Høje-Taastrup.