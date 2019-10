Kritikken hagler ned over Region Hovedstaden fra Kræftens Bekæmpelse og Dansk Brystkræft Organisation.

- Det er fuldstændigt forfærdeligt og uacceptabelt, at vi har så lang ventetid på brystkræftbehandling, siger formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K) til DR P4 København.

I august blev bare én ud af tre brystkræftpatienter (31 procent) behandlet til tiden, mens under halvdelen (45 procent) af brystkræftpatienterne blev behandlet til tiden i september.

Det fremgår af en dagsorden fra Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Det skriver DR P4 København.

- Man har selvfølgelig – som brystkræftpatient – en berettiget forventning om at kunne få behandling inden for de forløbstider, som kræftpakkerne har lovet én, understreger Christoffer Buster Reinhardt (K) over for DR P4 København.

Fristen for, hvor lang tid der må gå fra diagnosen brystkræft er stillet, til behandlingen sættes i gang, er 27 dage.

Derfor er de mange overskridelser et stort kritikpunkt for Kræftens Bekæmpelse.

- Det er ikke godt nok. Der er jo lavet kræftpakker, fordi de skal overholdes, siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigaard til DR P4 København.

Ifølge Janne Bigaard kan konsekvensen af at skulle vente for længe på behandling være meget individuel.

- Men for nogle af de her kvinder, kan det godt gøre en forskel, hvornår man bliver opereret, siger hun til DR P4 København.

Også Dansk Brystkræft Organisation ser med alvor på den manglende behandling.

- Det kan vi jo ikke andet end sige: det er ikke i orden. Det er ganske utilfredsstillende, og det er det jo specielt for den enkelte kvinde, siger Karen Sundbøll, formand for Dansk Brystkræft Organisation til DR P4 København.

Ifølge Christoffer Buster Reinhardt (K) skyldes ventetiden blandt andet en pukkel af brystkræftpatienter.

Og ventetiden er hård for patienterne, forklarer Karen Sundbøll til DR P4 København.

- Ét er at få en kræftlidelse, som man ser frem til hurtigst muligt at få behandlet. Men der er jo også hele det psykiske aspekt af det, siger hun og fortsætter:

Jo før man kommer igennem forløbet, jo før man kan komme om på den anden side – desto tidligere kan man begynde at trække vejret normalt igen, afslutter hun.

Regionen Hovedstaden har igangsat flere initiativer for at få ventetiden ned, forklarer Christoffer Buster Reinhardt (K).

- Her og nu åbner vi ekstra operationslejer, vi giver flere ressourcer til radiologien, og vi prøver at rekruttere flere radiologer og operationssygeplejersker, som kan hjælpe os på sigt, siger han til DR P4 København.

Region Hovedstaden forventer, at puklen er afviklet senest i midten af november i år.