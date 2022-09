Lyt til artiklen

PET advarede mod »konkrete sårbarheder og sikkerhedsbrister.« Og Forsvarets Efterretningstjeneste mente, de udgjorde en »kritisk trussel for sikkerheden.«

Men alligevel blev der opsat 72 overvågningskameraer fra den kinesiske producent Hikvision rundt omkring i Region Hovedstaden. Det kunne B.T. i januar afsløre på baggrund af en aktindsigt.

Nu – knap otte måneder senere – har Region Hovestaden besluttet at stoppe indkøb af de kinesiske overvågningskameraer på baggrund af en ny sikkerhedsvurdering.

Og hvad angår de 72 kameraer, vil regionen nu afvikle dem, medmindre de kan opnå de nødvendige sikkerhedsopgraderinger.

Thomas Rohden. Foto: Linda Kastrup Vis mere Thomas Rohden. Foto: Linda Kastrup

Oplysningen fremgår af et nyt politikersvar til regionsrådsmedlem Thomas Rohden (R) – der også er formand for foreningen Dansk Kina Kritisk Selskab – som B.T. er kommet i besiddelse af.

»Jeg har i lang tid forsøgt at råbe op om bagdøre i Kinas overvågningsteknologi, så jeg er selvfølgelig meget glad for, at mine opråb endelig er blevet hørt. Vi skal selvfølgelig ikke acceptere, at den kinesiske stat i samarbejde med et militærkonglomerat, kan få adgang til overvågningskamera i Danmark,« fortæller han.

Beslutningen i Region Hovedstaden kommer på baggrund af længere tids offentlig debat om kameraer fra den kinesiske producent Hikvision.

Dengang var det ikke kun de danske myndigheder, som vurderede disse kameraer til at være sårbare. I USA og Storbritannien bandlyste man brugen af dem i 2020.

Ifølge The Guardian viste det sig nemlig, at virksomhedens kameraer var blevet brugt til at overvåge og benytte ansigtsgenkendelse af uighurer og andre muslimske minoriteter i Kina, som er tilbageholdt i såkaldte interneringslejre.

Kinaeksperter i USA har også peget på bekymringen blandt amerikanske efterretningstjenester om, at kameraerne kunne blive brugt af kinesisk efterretningstjeneste til at spionere eller indsamle data fra personer uden for Kina.