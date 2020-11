Nordjyder opfordres til at lade sig teste i jagten på muteret coronavirus. Lørdag åbner nye teststeder.

Region Nordjylland gør nu klar til at masseteste 280.000 borgere i syv kommuner.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om de syv kommuner, der er underlagt særlige restriktioner for at få bugt med et muteret coronavirus.

Det gælder kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Man begynder med to kommuner, Frederikshavn og Thisted kommuner, hvor der lørdag etableres nye teststeder.

De øvrige fem kommuner vil få etableret nye teststeder i den kommende tid.

Regionen opfordrer derfor til, at borgerne i disse kommuner udviser lidt ekstra tålmodighed i forhold til at bestille test.

- Vi har den nødvendige kapacitet, som skal til, for at alle kan blive podet, men ikke på samme dag. Det er altså vigtigt at understrege, at ikke alle kan blive testet på dag ét, siger overlæge Jan Nybo, chef for regionens testindsats.

Der er ikke noget krav om, at borgerne skal lade sig teste. Men der er en klar opfordring til, at alle så vidt muligt gør det.

Det skal medvirke til at inddæmme et muteret coronavirus, der er konstateret hos mink, og som har spredt sig til mennesker.

Man kan bestille tid til test på coronaprover.dk.

Da restriktionerne indebærer, at man ikke bør krydse kommunegrænser, har regionen en særlig opfordring til borgerne:

- Vi vil gerne anmode om, at borgere ikke booker tider, der kræver, at man krydser kommunegrænser.

- Men det er samtidig også vigtigt at sige, at vores øvrige testsystem stadig kører som hidtil.

- Det vil sige, at hvis du har symptomer, er nær kontakt eller af anden grund skal testes, så er det stadig en mulighed upåagtet massetestningen, siger Jan Nybo.

Fra på mandag skrues der yderligere op for testkapaciteten, og der vil blive etableret yderligere teststeder, oplyses det.

Alle positive test vil blive sendt videre til såkaldt gensekventering og dermed blive undersøgt for den mutation, som lige nu florerer, især i Nordjylland.

