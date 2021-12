Er du syg og bosat i Region Midtjylland, risikerer du nu at få udskudt din planlagte undersøgelse eller behandling.

Det står klart, efter Forretningsudvalget 23. december har besluttet at støtte op om at begrænse visse patientrettigheder.

Det betyder, at regionens hospitaler kan udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger og indkaldelser, for at sikre kapacitet i forbindelse med covid-19-situationen.

Privathospitalers kapacitet skal fortsat inddrages i normalt omfang.

»Den akutte coronasituation udfordrer os med stort tryk på hospitalerne. Folketinget har åbnet for, at hospitalerne kan prioritere de mest syge først. Den mulighed vil vi gerne åbne op for og uændret trække på privathospitalernes kapacitet,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Begrænsningen gælder i perioden 5. til 30. januar 2022 – som af Sundhedsstyrelsen er spået til at blive den værste periode i epidemien

Når patientrettighederne genindføres, vil Region Midtjylland ligestille patienter, der er henvist i dagene 5. til 30. december, med patienter, der bliver henvist efterfølgende.

De maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet og udrednings- og behandlingsretten på psykiatriområdet gælder uændret.

Retten til frit valg mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet gælder ligeledes uændret.

Alle henvisninger til udredning eller behandling i perioden 5. til 30. januar 2022 vil blive vurderet af en læge.

Den lægefaglige vurdering skal sikre, at de mest syge patienter prioriteres før mindre syge, der bedre kan vente.

Jakob Rixen (LA) var den eneste, der stemte imod.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der fredag 23. december er 62 indlagte covid-19-patienter i Region Midtjylland.