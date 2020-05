»Kæft, de er dumme, hva' Mette,« siger stabschef Martin Rossen til Mette Frederiksen, der svarer med et stort grin. Bag de to S-spidser står en flok får. Det er danskerne, der blindt og ukritisk føjer regeringen.

Det er er nu bare satire. Et redigeret billede - også kaldet et meme - som den populære instagramprofil 'dkpolmemes' tirsdag aften lagde op på sin profil med teksten: 'Slap af.. Det er satire. Måske.'

Billedet blev efterfølgende slettet af Instagram med begrundelsen, at det overtrådte instagrams 'fællesskabsregler om hadefuld retorik eller symboler'. Hagekors eller symboler for white power er eksempler på opslag, Instagram ikke tolererer, oplyste det sociale medie.

Og der stod 26-årige Mads Korsgaard, manden bag 'dkpolmemes', med sit meme, hvor to S-spidser er afbilledet som fårehyrder. Regeringskritisk ja, men ikke ligefrem hadefuldt på linje med white power, vurderer han, og han forstår slet ikke, hvorfor hans meme er blevet slettet:

»Det er bare udtryk for en holdning, som nogen mennesker har om, at det her gået for vidt - vi er ukritiske som befolkning og gør, hvad der bliver sagt. Fårene er en parallel til folk, der er nemme at styre og så to hyrder, Martin Rossen og Mette Frederiksen, der står og har en fest over det,« forklarer Mads Korsholm til B.T.

»Det er harmløs politisk satire, og at man pludselig ikke må have det oppe på Instagram længere, synes jeg er chokerende.«

For nogen er dette bare historien om et redigeret billede, der er blevet slettet fra et socialt medie. For andre er det væsentligt større end det.

Mads Korsholm lagde det slettede billede op på Twitter onsdag og forklarede situationen, og derfra gik det stærkt. Folketingsmedlem Kristian Hegaard (R) greb historien, og det gjorde flere danske medier også.

Politisk satire er nu de facto forbudt i Danmark: I går aftes lagde profilen her et meme op. På billedet var en masse får samlet i en fold. Ved siden af fårene stod to mennesker - en mand og en kvinde - med redigerede hoveder. Hovederne på kroppene var Martin Rossens og Mette Frederiksens. Rossens hovede siger følgende i en taleboble til Mette Frederiksen: "Kæft de er dumme, hva' Mette?" Opslaget var ledsaget af følgende tekst: "Slap af! Det er satire! Måske." Instagram, der er ejet af medie-mastodonten Facebook, har pillet opslaget ned, da det i følge dem var "Hadefuld retorik eller symboler". De skriver videre, at de fjerner billeder der "..opfordrer til vold eller har hadefulde symboler som f.eks. svastiska eller symboler for White Power". Det havde dette tydeligt deklarerede billede naturligvis ikke. Det var politisk satire, som, hvad end man kunne lide det eller ej, var 100 % harmløst og egentlig bare beskrev en mere og mere udbredt iagtagelse hos danskerne. I Kina er det forbudt at sammenligne præsident Xi Jingping med Peter Plys, da det vurderes at det undergraver præsidentens autoritet. I Danmark går grænsen ved at photoshoppe Statsministren og hendes højre hånd som fårehyrder. Jeg har fuld forståelse for, at man kan være uenig i nogle af opslagene på siden her - sådan er satire og sådan er politisk satire i særdeleshed. Men vi bliver nødt til at forsvare vores elementære frihedsrettigheder, herunder satiren, hvis der overhovedet skal være nogen mening med et liv efter coronakrisen. Det kan man SAGTENS gøre samtidig med at man udviser samfundssind, spritter hænder og holder afstand.

»Jeg vil gå til justitsministeren og spørge, om et meme ikke er det samme som en satiretegning. Vi skal slå fast, at memes på sociale medier er indbefattet af ytringsfrihed. Hvis der tegner sig en tendens, må vi tage en snak med Facebook om det her,« udtalte Kristian Hegaard (R) til DR.

Torsdag aften ændrede Facebook, der ejer Instagram, dog pludselig holdning og lagde billedet tilbage på Instagram.

Men da B.T. taler med Mads Korsholm sent torsdag aften, sker dog hverken værre eller bedre, end at Facebook ændrer mening - igen-, og billedet af Statsministeren og Martin Rossen som fårehyrder bliver endnu en gang fjernet fra Instagram på grund af brud på 'fællesskabsreglerne.'

Mads Korsholm lægger ikke skjul på, hvem han tror, der står bag den gentagende sletning af hans fårehyrde-meme:

Sådan ser det meme ud, som Instagram nu to gange har slettet fra instagramprofil dkpolmemes. Foto: Mads Korsgaard/dkpolmemes Vis mere Sådan ser det meme ud, som Instagram nu to gange har slettet fra instagramprofil dkpolmemes. Foto: Mads Korsgaard/dkpolmemes

»Der findes en følsomhed overfor satire i Socialdemokratiet,« lyder det.

Betyder det, at du tror, at det er Socialdemokratiet, der sørger for at få opslaget fjernet?

»Det kan jeg godt sige, jeg tror, men det kan jeg jo ikke bevise. Man kan spekulere over, hvem der har haft interesse i at fjerne satire om regeringen, og når folk anklager mig for at sige, at det er Socialdemokratiet, der står bag, så siger jeg, 'okay, nej, det er Nye Borgerlige' for at sætte det på spidsen,« siger Mads Korsholm og fortsætter:

»Billedet er ikke kontroversielt i forhold til andre ting, jeg har lagt op, hvor jeg gør grin med Thyra Franks vægt, Søren Papes vægt og Lars Løkkes fadølsforbrug. Jeg har lavet ting, der er meget værre, men når det pludselig er om Regeringen, så ryger det ned.«

B.T. har spurgt Socialdemokratiet, om partiet er særligt overfølsomme overfor satire. Det benægter politisk ordfører Jesper Petersen (S) - måske ikke så overraskende - skulle være tilfældet.

Har Socialdemokratiet bedt Instagram/Facebook om at fjerne billedet?

»Nej, selvfølgelig har vi ikke det. Ærligt talt har vi som parti og ikke mindst regering rigeligt i at håndtere den største krise i Danmark siden Anden Verdenskrig. Vi har vigtigere ting at gå op i end satriske fotos på internettet. Jeg glæder mig meget til at høre, hvilken begrundelse Instagram dog kan komme på, som skulle berettige, at man fjerner den form for harmløse, satirske indslag,« siger Jesper Petersen.

Begrundelsen, som både Jesper Petersen og Mads Korsholm efterspørger fra Instagram, udebliver dog. I stedet erkender det sociale medie nu for anden gang på to dage, at de har begået en fejl ved at fjerne billedet igen.

Hvis du har tabt overblikket, så er her en tidslinje over fårehyrde-sagen, der stadig udvikler sig. Fuld forståelse for, hvis nogen synes det er trættende at blive ved med at høre om, men sagen vil åbenbart bare ikke dø.

»Der bliver delt millioner af opslag på Facebook og Instagram hver eneste dag, og engang imellem sker der - ligesom i dette tilfælde - desværre fejl, hvilket vi beklager. Vi retter op på fejlen, så snart vi bliver opmærksom på det,« lyder det i et skriftligt svar fra Facebooks talsperson til B.T.

Har Regeringen indflydelse på, hvad Facebook/Instagram fjerner?

'Nej. Hvad der er tilladt og ikke tilladt at dele på Facebook og Instagram er defineret af vores fællesskabsregler. Både Facebook og Instagram er steder, hvor der er vide rammer for både debat og kritik, herunder også af regeringer og deres håndtering af den nuværende krise,' svarer Facebooks talsperson.

Fredag eftermiddag er Mads Korsholms meme tilbage på 'dkpolmemes'.