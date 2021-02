Et flertal i Grønlands parlament kræver valg efter mistillid. Ledende regeringsparti har forsøgt at undgå det.

Det trækker op til valg i Grønland som følge af mistillid til det ledende regeringsparti, Siumut.

Det bliver tirsdag drøftet på en ekstraordinær samling i parlamentet Inatsisartut, som oprindeligt var indkaldt på grund af et efterslæb som følge af coronavirus og travlhed.

Det er partierne Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut, der står bag ønsket. De foreslår at lægge valget 6. april, hvilket er samme dag som kommunalvalget.

Det er tirsdag sidst på eftermiddagen endnu ikke vedtaget, at der skal udskrives valg. Men den socialdemokratiske landsstyreformand, Kim Kielsen, takker for samarbejdet siden det seneste valg i 2018.

»Derfor vil jeg i den forbindelse sige tak til jer alle for det samarbejde, vi har haft. Der er forskellige opfattelser, meninger og holdninger, men de gode resultater, vi har opnået, har I alle sammen været med til.«

»Uanset hvad der sker, skal vi ikke være kede af det og hænge med mulerne, men respektere flertallets holdning,« siger Kim Kielsen ifølge tolken under vintersamlingen.

Siumut står ifølge målinger til at gå tilbage og miste posten som regeringschef. Partiet har forsøgt at afværge valget og har peget på, at kommunalvalget vil blive overskygget af valg til Inatsisartut.

Siumuts partiformand, Erik Jensen, oplister under vintersamlingen i tinget en række 'forbedringer' på områder for sundhed, fiskeri, ældre og turisme, som nu må udskydes på grund af valget.

»Vi kan ikke gennemføre de gode ting, vi havde på bordet. Nu skal vi have valg til Inatsisartut,« siger Erik Jensen.

Desuden har han peget på coronasituationen.

Siumut vil forsøge at forhindre valget ved at komme med en afværgedagsorden. Men flertallet vil et valg.

»Vi sidder med ansvaret, men vi kan ikke sidde det overhørig, at befolkningen ønsker valg,« siger Erik Jensen, der væltede Kim Kielsen som formand for partiet i november 2020.

Kim Kielsen er dog fortsat som landsstyreformand, da Erik Jensen ikke kunne få opbakning fra de øvrige partier. Han får ifølge en måling fra januar også svært ved at blive ny landsstyreformand efter valget.

Partiet er fortsat plaget af formandsopgøret og i spørgsmålet om et omstridt mineprojekt i Sydgrønland, hvor partiet har sået tvivl om linjen.

Demokraatit var i sidste uge en del af regeringen, men trådte ud efter mistillid til Siumut, der fortsatte i en mindretalsregering med Nunatta Qitornai og 11 pladser ud af 31. Det erkender Erik Jensen.

»Vores politiske situation kan vi ikke være stolte over, vi kan ikke give nogen skylden, men påtager os skylden selv,« siger han.

Ved valget skal der vælges 31 medlemmer til Inatsisartut. Det næste valg skal have fundet sted senest i 2022.

/ritzau/