Koalitionspartner forlod regeringen i protest over dansk finansiering af lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Nuuk. Forhandlingerne om en ny grønlandsk koalitionsregering begynder fredag. Dermed har landsstyreformand og Siumut-leder Kim Kielsen en uge til at finde et nyt flertal, ellers kan der blive udskrevet nyvalg i Grønland.

Det skriver KNR.

Kielsen mistede sit flertal, da selvstændighedspartiet Partii Naleraq forlod regeringskoalitionen for to uger siden i protest mod beslutningen om at lade Danmark finansiere lufthavnsprojekter i Nuuk og Ilulissat.

Siden har Kim Kielsen og det socialdemokratiske Siumut stået i spidsen for en mindretalsregering.

Fredag har partiet dog indkaldt det socialistiske Inuit Ataqatigiit, der er det 2. største parti i landsstyret Naalakkersuisut, samt det socialliberale parti Demokraterne.

Begge partier har forud for mødet modtaget et forhandlingsoplæg fra Siumut, der kan skabe flertal med opbakning fra ét af partierne.

Partierne har haft mulighed for at overveje oplægget fra Siumut, mens Kim Kielsen har været på rensdyrjagt ved Paamiut.

- Vi drikker kaffe, og så snakker vi om det. De har begge modtaget vores oplæg, siger Siumuts partisekretær, Mikael Petersen, til KNR.

Regeringskoalitionen består foruden Siumut af de små partier Atassut og Nunatta Qitornai.

Det er bare fem måneder siden, grønlænderne gik til valg. Efter valget lykkedes det ikke Kim Kielsen at nå til enighed med hverken Inuit Ataqatigiit eller Demokraterne.

/ritzau/