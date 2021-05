»Jeg oplever ikke min egen frihed krænket på nogen som helst måde af, at jeg skal påføre mig et mundbind for ikke at smitte et andet menneske med covid-19. Jeg har ikke en oplevelse af tab af frihed i det.«

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen under en ophedet debat i Folketinget 13. april i år, hvor udfasningen af coronarestriktionerne blev debatteret.

Ikke alle har det på samme måde som Mette Frederiksen.

En af dem er Klara Andersen, som DR har mødt i shoppingcenteret Field's i København.

Statsminister Mette Frederiksen, Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er lidt besværligt, og så er det lidt ubehageligt at have på. Det er bare lidt nederen,« siger hun til dr.dk.

Hun og mange andre ser frem til at kunne gå ind i en butik uden mundbind og måske smile til ekspedienten.

Men meget tyder på, der kan gå en rum tid endnu, før mundbindet kan deponeres på coronakrisens mødding.

Flere eksperter fra regeringens såkaldte referencegruppe peger nemlig på, at mundbindet sandsynligvis bliver en af de sidste restriktioner, der bliver ophævet, skriver dr.dk.

Selvom flere og flere bliver vaccineret, og sommervejret forventeligt vil dæmpe smittespredningen, vil danskerne sandsynligvis komme til at bære maske hele sommeren, vurderer eksperterne.

Der er 12 eksperter i Den Faglige Referencegruppe. Syv af dem har svaret på DR's spørgsmål, og de er alle enige om, at danskerne ikke kommer til at slippe for mundbindet i ‘nær fremtid’.

Fire af eksperterne giver et forsigtigt bud på, hvornår kravet om at bære mundbind bliver ophævet. De vurderer, at det kan være et sted mellem august og begyndelsen af oktober.

Flere af eksperterne mener, at der kan blive tale om en gradvis udfasning af mundbindet, og at offentlig transport formentlig bliver et af de sidste steder, hvor kravet om at bære mundbind bliver ophævet. Kravet om mundbind i den kollektive transport gælder foreløbig til og med 10. juni 2021.

Brugte mundbind. Foto: Henning Bagger

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og medlem af referencegruppen, peger på, at mundbindet ikke bliver fjernet lige med det første af to årsager:

For det første koster det ikke statskassen særlig mange penge.

For det andet har det ifølge professoren rimelig god effekt.

Derfor mener han ikke, at der er nogen grund til at løbe en risiko ved at ophæve kravet om at bære mundbind i øjeblikket.

Tre af de syv eksperter mener, at følgende tre parametre skal før opfyldt, før det er realistisk, at kravet om mundbind bliver ophævet: