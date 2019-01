Nu skal det være mindre bøvlet at være passager i hovedstadsområdets metro, busser, privatbane, S-tog og den kommende letbane langs Ring 3.

Regeringen vil nedlægge Metroselskabet, Movia og de andre kollektive trafikselskaber og samle dem i ét fælles selskab, HOT (Hovedstadens Offentlige Trafik), der skal stå for al planlægning, indkøb og alle aktiviteter over for passagererne. Det skriver Politiken.

Selskabet skal med inspiration fra byer som München, Oslo, London og Helsinki »sikre bedre fremkommelighed og mere smidighed, uanset om man vælger den ene, anden eller tredje transportform«, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Politiken.

»Og så er det også naturligt med én organisation. Skulle vi starte forfra, ville vi jo lave ét selskab i stedet for forskellige selskaber, der har hver sin historiske baggrund«, fastslår ministeren over for Politiken.

Professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau, Økonomisk Institut på Københavns Universitet, er ikke i tvivl om, at en fusion vil være en fordel for passagererne:

»Har du for eksempel prøvet at komme i kontakt med Rejsekortet? Der er mange ting, der i dag ikke er godt samordnet«, siger Mogens Fosgerau til Politiken.

En fordel vil være, at trafikselskaberne ikke længere skal bruge mange kræfter på at slås om at fordele de penge, der kommer ind, tilføjer han og fortæller, at et fælles trafikselskab for hovedstaden i årevis har været et ønske for eksperter, der følger området, men at »der indtil nu har ikke været politisk mod til at rydde op i det«.

Udspillet om HOT kommer som følge af regeringens plan om at nedlægge regionerne, som i dag spiller en rolle i organiseringen af den kollektive trafik. Når de er væk, skal det nye HOT være et samarbejde mellem staten og hovedstadsområdets 34 kommuner, med 7 pladser i bestyrelsen til kommunerne og 4 til staten.

Det er kun fem år siden, trafikforsker Per Homann Jespersen som medlem af Trængselskommissionen, nedsat af den daværende regering, foreslog et fælles hovedstadstrafikselskab, som han ovenikøbet døbte HOT.

»Det er jo dejligt, når nogen lytter til, hvad man siger, men dengang kunne jeg ikke komme igennem med det over for ministeriet«, siger lektor emeritus Per Homann Jespersen til Politiken.