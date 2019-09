Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nancy Pelosi vil indlede rigsretsproces mod Trump

Nancy Pelosi, formanden for Repræsentanternes Hus, vil indlede en rigsretsproces mod USA's præsident, Donald Trump. I en tale tirsdag aften siger hun, at der bør sættes gang i en efterforskning, som kan klargøre, hvorvidt der på sigt kan rejses en rigsretssag mod præsidenten.

Regeringen vil udskifte folkeskolens nationale test

Usikre test, der måler forkert og ikke giver retvisende resultater. Det er blandt kritikken af de nationale test, som eleverne i folkeskolen skal tage. Står det til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er det på tide at lægge testene i graven.

Medie: Det Hvide Hus vil frigive klage fra whistleblower

Trump-administrationen vil frigive den whistleblower-klage, der er blandt hovedårsagerne til Demokraternes beslutning om at indlede en rigsretsproces. Det siger en højtstående regeringskilde til det amerikanske medie Politico. Administrationen har hidtil nægtet at offentliggøre klagen.

Sociale projekter for mest udsatte står uden finansiering til nytår

Den 1. januar 2020 udløber finansieringen til 40 projekter på børne- og socialområdet, der indtil nu har fået penge fra satspuljen, der blev nedlagt sidste år. Men regeringen har endnu ikke fundet en erstatning for satspuljen, og derfor ved de mange projekter ikke, om de kan få finansiering efter nytår, skriver Jyllands-Posten.

Irans præsident: Møde med Trump kræver større tillid

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger, at der skal genopbygges tillid mellem ham og USA's præsident, Donald Trump, før de to kan mødes. Vi må skabe gensidig tillid, siger Rouhani efter at Trump kritiserede Iran foran FN's Generalforsamling.

Stjernetenor trækker sig fra opera efter chikaneanklager

Operastjernen Plácido Domingo trækker sig fra sine optrædener i Metropolitan Opera i USA - både nu og i fremtiden. Det sker, efter at 11 kvinder for nylig trådte frem med anklager om sexchikane og upassende opførsel fra den verdensberømte sanger.

Forsvarsminister ønsker flere sanktioner over for krænkere

Ingen mulighed for at blive forfremmet eller et nej til ønsker om intern videreuddannelse. Sådan skal Forsvaret fremover kunne sanktionere sine ansatte, hvis de begår 'kønskrænkende adfærd' over for deres kolleger, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Regeringen ønsker at øge klimabistand til fattige lande

Regeringen foreslår at øge Danmarks klimabistand til verdens fattigste lande med 595 millioner kroner. Det vil fremgå af det finanslovsforslag for 2020, som finansminister Nicolai Wammen (S) fremsætter i næste uge.

