Regeringen vil hjælpe de fattigste pensionister.

Det skriver DR, på baggrund af et udspil fra regeringen.

Modtagere af ældrechecken vil kunne få en ekstra check på 5.000 kroner skattefrit.

Checken skal hjælpe de fattigste pensionister, som er presset økonomisk på grund af høj inflation, der betyder dyrere fødevarer, og stigende priser på el og gas.

»Vi vil helt konkret i år på grund af inflationen give 5.000 kroner ekstra til de folkepensionister, der allerede modtager ældrecheck,« siger statsminister Mette Frederiksen (S) til DR.

Denne ekstra check vil koste omkring 1,1 milliarder kroner i statskassen.

Beløbet er et engangsbeløb, og derfor vil regeringen hente pengene i statskassen, selv om det kan betyde et højere underskud på statsfinanserne i år.

I alt er det 290.000 pensionister, som skal have et ekstra skattefrit beløb.

Også førtidspensionister skal have et engangsbeløb, men her vil Mette Frederiksen ikke sætte et konkret beløb på. Hun lægger dog op til, at det skal være mindre end 5.000 kroner.

Et tredje tiltag fra regeringen skal være, at befordringsfradraget – også kendt som kørselsfradraget – sættes op. Heller ikke her ønsker Mette Frederiksen til Børsen at sætte beløb på.

Artiklen opdateres …