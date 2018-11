Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.



Lars Mikkelsen vinder prestigefyldt tv-pris for præsterolle

Den danske skuespiller Lars Mikkelsen vandt i nat en international Emmy for bedste mandlige skuespiller for sin præstation i DR's tv-serie 'Herrens Veje'. Lars Mikkelsen var nomineret til den fornemme tv-pris sammen med skuespillere fra Brasilien, Canada og Tyrkiet.

Lars Mikkelsen vandt natten til tirsdag danske tid en Emmy for sin rolle som præst i DR-serien 'Herrens Veje.' Foto: ANGELA WEISS

Regeringen vil bruge hemmelige narkoagenter på nettet

Sociale medier er blevet et salgsmarked for narko og stjålne varer, mens politiet ofte må se passivt til. Derfor skal politiet have bedre mulighed for at gribe ind. Det melder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ifølge Politiken. Han vil blandt andet udvide adgangen til brug af hemmelige agenter.

Politisk flertal kræver kontrol med moskédonationer

To år efter den såkaldte forkynderlov mangler Folketinget fortsat at få besvaret spørgsmålet: Hvordan sikres åbenhed om udenlandske donationer til moskéer? Trods massivt fokus på at bekæmpe radikal islam er en lang række af landets moskéer nemlig stadig uden for myndighedernes rækkevidde.

Grimhøjmoskéen i Aarhus. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen

Sociale medier skal tage ansvar for brugernes adfærd

Tonen på de sociale medier er blevet for hård. Så meget, at firmaerne bag medierne skal tvinges til at betale for at regulere den og fjerne hadske debattører, mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Skyderi på hospital i Chicago koster tre personer livet

Tre ofre for et skyderi på et hospital i Chicago i USA mandag er afgået ved døden. Ofrene er en politibetjent, en læge og en anden hospitalsansat. Politiet har skudt og dræbt den formodede gerningsmænd.

Skyderi på et hospital i Chicago. Foto: TANNEN MAURY

Rygter om svigtende iPhone-salg skaber uro om Apple

Rygter om skuffende interesse for Apples nye modeller af iPhone spredte mandag uro blandt investorerne. Og det resulterede i et markant kursfald på fire procent for Apples aktier på børsen i New York. Siden 3. oktober har aktien mistet næsten 20 procent i værdi.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Efter års tilløb afslørede Google mandag, at selskabet opfører et 46.000 kvadratmeter stort datacenter ved Fredericia. 1500 mand skal i sving for at få første etape af datacenteret klar til brug i 2020.

Berlingske

Den russiske general Aleksander Prokoptjuk går efter posten som ny chef for Interpol. Han har brugt Interpols systemer til at fængsle russiske systemkritikere. En uro breder sig, for at Interpol kan misbruges af antidemokratiske stater.

B.T.

Kongehuset laver normalt ikke reklame, og det er derfor også en fejl, at prins Nikolai er sat i forbindelse med promovering af et navngivet biludlejningsfirma. Kongehuset beklager fejlen.

Børsen

Intern undersøgelse af Nykredit afslører, at finansgiganten i sidste uge gav forkerte oplysninger om den 17 milliarder kroner store fond, som Nordea brugte til spekulation i udbytteskat. Nykredit erkender fejlen.

Ekstra Bladet

Et vidne så en 24-årig mand stikke ud efter betjente med en stor kniv, før han blev skudt af politiet i Aarhus-bydelen Brabrand. Manden er efterfølgende bragt til sygehuset og er uden for livsfare.

Finans

Danica med 80.000 kunder beskyldes for utilbørlig opførsel i forsøget på at holde på kunderne. Man truer nærmest kunderne på privatøkonomien, lyder det fra Arbejsgiverforeningen KA. Danica kalder det rådgivning.

Information

En bevægelse uden navn vil forandre verden til et mere bæredygtigt og socialt retfærdigt sted. Der er ingen samlet plan, men masser af initiativer og projekter i en søgen efter en ny økonomi til en ny samfundsorden.

Jyllands-Posten

Der er mange spørgsmål om barnets trivsel som nybagte forældre, som skal besvares efter fødslen. Men hospitaler landet over arbejder på at sende førstegangsfødende tidligere hjem.

Kristeligt Dagblad

Debatten på sociale medier er blevet så utålelig, at firmaerne bag bør tvinges til selv at betale for at regulere den og fjerne hadske debattører, mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.

Politiken

Kontanthjælpsmodtagere med ikkevestlig baggrund har flere ressourcer end etniske danskere på kontanthjælp. Men systemet undervurderer deres arbejdsevne, hvilket skader deres jobchancer.

