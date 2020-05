Landet regeres lige så meget med opfordringer som juridiske påbud. En forsker kalder det et »moralskpolitisk parallelsystem«.

Regeringen bruger i vidt omfang opfordringer til at prøve at regulere borgerne og virksomhederne, sådan som det skete for møbelkæden Ikea i den forgangne uge.

Det viser en intern oversigt over de aktuelle initiativer mod covid-19, som regeringen har udarbejdet i forbindelse med de politiske forhandlinger, og som illustrerer, hvor meget regeringen benytter sig af hård og blød magt under coronakrisen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Oversigten indeholder ca. 40 tiltag. Den ene halvdel betegner regeringen som »pligter«, altså påbud, der udspringer af love eller bekendtgørelser, som skal efterleves – f.eks. et forbud mod, at storcentre holder åbent.

Den anden halvdel er omtalt som »opfordringer«, som borgere og virksomheder ifølge regeringen bør efterleve – f.eks. opfordres private kulturinstitutioner, zoologiske haver og forlystelsesparker til at lukke.

På den måde har regeringen indført et »moralsk-politisk parallelsystem«, konstaterer Kristian Lauta, professor ved Københavns Universitet og forsker i katastroferet.

»Det er en lidt sofistikeret måde at sige, at udskamningen er sat i system,« siger han til Jyllands-Posten.

Ikea genåbnede mandag sine varehuse, hvilket blev kritiseret af erhvervsminister Simon Kollerup.

Det er en urimelig situation for virksomhederne, mener Venstre.

»Hvis man har ret til at holde åbent, skal man ikke have skældud for at holde åbent,« siger næstformand Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

De Radikale er enige.

»Man kan ikke udskamme virksomheder for at gøre noget, de har ret til. Så må han give et påbud, så de kan få fuld kompensation,« siger gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen.

Med de vedtagne hjælpepakker kan tvangslukkede virksomheder uden omsætning få 100 pct. i kompensation for deres faste udgifter. Andre kan få 25-80 pct.

Statsminister Mette Frederiksen understregede fredag, at »vi kan ikke lovgive om alt« i håndteringen af coronakrisen.

»Når man åbner igen, bliver det nødt til at være i en dialog med det øvrige samfundsliv. Ellers risikerer vi, at smitten stiger for meget,« sagde hun.