Ny DAB-kanal får et tilskud på 70 millioner kroner og en levetid på fire år.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om udbuddet af en ny DAB-radiokanal, oplyser kulturminister Mette Bock (LA) på et pressemøde.

Den får et tilskud på 70 millioner kroner og en levetid på fire år. Den nye kanal får "brede rammer", siger ministeren.

Det skyldes den "store interesse" for udbuddet af FM4-kanalen, som i dag drives af Radio24syv. Sendetilladelsen udløber dog 31. oktober, og det er endt med, at ejerne ikke har budt ind på at drive kanalen videre.

I udbuddet af FM4 er der krav om, hvor kanalen skal placeres. Det kommer der ikke til at være i udbuddet af den nye DAB-kanal.

- Politik er, at man går frem og tilbage og til siden, og så ender man med et resultat. Og jeg synes faktisk, at det her er blevet rigtig godt, siger kulturminister Mette Bock (LA).

