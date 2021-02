Det bliver sværere at rejse ind i Danmark for personer, der bor i de grænseområder tæt på Danmark, der ellers har nydt lettere adgang. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er tale om indrejse fra områder som Slesvig-Holstein, Blekinge, Skåne og Halland. Områderne har på grund af deres mange rejsende og historiske tilknytning til Danmark ellers haft færre restriktioner end andre dele af verden.

»Jeg har forståelse for, at det kan skabe udfordringer og irritation for dem, der bor i grænselandet og eksempelvis arbejder på den anden side af grænsen.«

»Men vi kan ganske enkelt ikke risikere at sætte den danske indsats mod covid-19 over styr, og derfor er vi nødsaget til at stramme reglerne igen,« skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»Vi står i en afgørende tid, hvor det er bydende nødvendigt for os at begrænse introduktionen og spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter fra udlandet.«

Det er specielt covid-19-varianten B.1.351, kendt som den sydafrikanske variant, der giver bekymring.

De nye regler betyder, at rejsende fra grænselandet med et anerkendelsesværdigt formål fra onsdag skal kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er maksimalt tre døgn gammel. Tidligere lød grænsen på en uge.

Reglerne bliver også strammere for personer, der »har arbejde, skal levere en tjenesteydelse, besøge en nærtstående eller har bopæl i grænselandet«. De skal ligeledes fremvise en negativ test, der ikke er mere end tre døgn gammel.

»Det er vigtigt, at folk, der bor og arbejder i grænselandet, kan krydse grænsen, og det har regeringen forståelse for.«

»Men det er også vigtigt at beskytte Danmark mod virusvarianter, der kan skabe større usikkerhed i epidemien. Derfor er det nødvendigt at skærpe kravene om test for personer, der bevæger sig i grænselandet,« skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i meddelelsen.

/ritzau/