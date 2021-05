Hjemmearbejde er kommet for at blive.

Selvom regeringen med et stort flertal i ryggen på den ene side har meldt ud, at hjemsendte fra på fredag kan begynde at vende retur til deres arbejdspladser, så forventes det samtidig, at flere fremover vil gøre brug af muligheden for at tjene deres lønkroner i eget hjem.

Det fremgår af aftaleteksten mellem partierne.

40-årige Ken Madsen er blandt dem, der ikke vil tøve med at tage 14 måneder mere fra hjemmekontoret.

Ikke én eneste arbejdsdag er brugt på kontoret hos Bonnier, hvor han arbejder som grafisk designer for Illustreret Videnskab. Ken Madsen er blevet gladere for arbejdslivet, efter at hans arbejdscomputer er flyttet til hjemmet i Valby.

»Jeg synes, det er genialt,« siger han.

»Jeg har slet ikke haft arbejdsdage derinde. Vi har haft mulighed for at booke tid til at kunne møde op, men det har jeg ikke gjort brug af,« fortsætter han.

Mens alle offentligt ansatte fra 1. august kan vende fysisk tilbage til deres arbejde, bestemmer private arbejdsgivere selv, hvornår deres ansatte skal møde op.

Ken Madsen har arbejdet hjemme under hele coronapandemien. Det trives han rigtig godt med, fortæller han. Vis mere Ken Madsen har arbejdet hjemme under hele coronapandemien. Det trives han rigtig godt med, fortæller han.

Ken Madsen håber, at han fortsat får lov til at arbejde sine 37 timer ugentligt i hjemmet. Også når pandemien engang er fortid.

»Jeg håber bare, at jeg kan blive ved med at arbejde hjemme,« siger han.

»Man bliver ikke hele tiden afbrudt af spørgsmål fra andre, og der er heller ikke andre mikroforstyrrelser, som der kan være i et kontormiljø. De forstyrrelser eksisterer slet ikke derhjemme, og det er meget afstressende.«

»Magasinbranchen har det svært, og det giver meget stress. At kunne sidde og arbejde uden at føle det stress, det er guld værd,« siger Ken Madsen.

Hos fagforbundet Djøf er næstformand Sara Vergo glad for, at regeringen forudser mere brug af hjemmearbejde i fremtiden.

»Der er ingen tvivl om, at hjemmearbejde for mange har givet en bedre balance i arbejdslivet med mere fleksibilitet.«

»Derfor er det meget positivt, at der i aftalen om mere genåbning af samfundet direkte er skrevet, at medarbejdere og arbejdspladser må forventes at gøre 'mere brug af hjemmearbejde sammenlignet med før coronaepidemien',« siger hun.

Ken Madsen er med egne ord blevet 'cirka 150 procent mere effektiv end normalt'.

Fra sit hjemmekontor i lejligheden i Valby arbejder Ken Madsen mere effektivt, end han kan gøre fra kontorbygningen hos Bonnier, fortæller han. Vis mere Fra sit hjemmekontor i lejligheden i Valby arbejder Ken Madsen mere effektivt, end han kan gøre fra kontorbygningen hos Bonnier, fortæller han.

»Jeg får tit presset en ekstra halv time ind, fordi jeg ikke opdager, at klokken er mere end 17. Jeg vil faktisk sige, at jeg arbejder mere, men jeg føler, at jeg arbejder mindre.«

Er det ikke et skråplan at arbejde flere timer, end du får løn for – og også i forhold til risiko for stress?

»Det er selvfølgelig ikke så godt, at jeg ikke får holdt øje med uret, men i mit tilfælde er det mere værd, at jeg ikke føler mig stresset i løbet af dagen, for på den måde føles det ikke lige så meget som arbejde,« siger han.

Der er for Ken Madsen at se kun én enkelt streg i regningen i forhold til at arbejde hjemme. Møder afholdt over Google Meet kan ikke erstatte en god snak ansigt til ansigt med kollegerne.

»Det sociale aspekt er det eneste minus, jeg umiddelbart kan se. Der kan sagtens gå en hel arbejdsdag, hvor jeg ikke siger et ord. Men jeg er tilfældigvis lidt en introvert huleboer, så det rammer mig ikke særligt meget,« siger han.