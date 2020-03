Forsvarsminister vil gerne have register over tidligere forsvarsfolk med sundhedsuddannelser.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) opfordrer personer, som har en fortid i Forsvaret og her har fået sundhedsfaglige uddannelser, til at melde sig til Forsvarsministeriet.

Det siger hun på et pressemøde onsdag.

- Vi beder de personer, der har en sundhedsfaglig uddannelse og har været i Forsvaret, om at registrere sig på Forsvarsministeriets hjemmeside, siger hun.

- I hver eneste deling har der været en sanitetsmand, som har haft et højt niveau af uddannelse.

Adspurgt, hvorfor disse personer er særligt interessante, fremhæver forsvarsministeren, at de er trænet i at arbejde i en krisesituation.

- De er vant til at kunne navigere i kommandostrukturer. Derfor er de på alle måder interessante, siger hun.

For nuværende skal de pågældende ikke bruges til en specifik opgave, lyder det fra Trine Bramsen.

- Vi må håbe, at vi ikke får brug for denne bagkæde. Men vi vil gerne vide, hvem de er. Det har vi ikke et register over, og det vil vi gerne have, siger hun.

