Hvis man som mand vil være bloddonor i Danmark, bliver man spurgt, om man har haft sex med en anden mand – nogensinde. Hvis svaret er ja, så er man diskvalificeret, siger loven. En lov, som af kritikere er blevet kaldt stigmatiserende og tenderende til homofobi. Efter flere års politisk tilløb og med et bredt flertal bag sig er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu parat til at ændre reglerne, skriver Politiken lørdag.

»Vi har truffet beslutning om, at mænd, som har sex med mænd, også skal have lov til at give blod i Danmark«, siger ministeren til Politiken og lover, at det ikke kommer til at ske på bekostning af patientsikkerheden. Derfor er der et forbehold:

»I stedet for at man helt bliver afvist, laver vi en karantæneperiode på fire måneder, efter at man har haft sex med en anden mand«, siger hun til Politiken.

Man må altså fortsat ikke give blod i fire måneder efter homoseksuel sex. Ellen Trane Nørby peger på, at de gamle regler har fokus på en seksuel orientering og ikke på, om man har en risikobetonet seksuel adfærd. Det skal laves om, og derfor skal de enkelte blodbanker også have mulighed for helt at dispensere fra karantænereglen for mænd med fast partner.

»Er man i et monogamt forhold, kan blodbanken sige, at de fire måneders karantæne ikke er relevant. Så har man jo ikke en risikobetonet seksuel adfærd«, siger Ellen Trane Nørby til Politiken.

Hun forventer, at lovændringen vil træde i kraft i sommeren 2019 efter en offentlig høring i foråret.